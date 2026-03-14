高雄一甲國中小國樂好威 全國音樂賽締造雙連霸

高雄市路竹區一甲國小在全國學生音樂比賽，獲得國樂合奏、絲竹室內樂特優最高榮譽。（高雄市教育局提供）

114學年度全國學生音樂比賽高雄路竹區一甲國小、一甲國中傳捷報，兩校都在國樂合奏、絲竹室內樂奪下「特優」最高榮譽，同時締造雙連霸紀錄。

一甲國小國樂團一直是學校最亮眼、規模最大的社團，屢屢在全國賽事中締造佳績，今年再度榮獲兩項特優，寫下新的紀錄「絲竹室內樂」與「國樂合奏」雙項目全國特優四連霸。

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校長謝律生說，一甲國小的學生面對困難樂曲時總能反覆練習、精益求精，展現高度的學習毅力；家長後援會也全力支持，與老師並肩陪伴孩子成長，加上指揮老師陳昱仁所帶領的國樂教學團隊耐心指導，讓一甲地區年年在國樂舞台上大放異彩。

一甲國中音樂班則成立至今8年，已成為高雄市音樂班學生人數最多的學校之一，今年新生更已達總量管制。今年賽事中，一甲國中國樂合奏成功奪回去年失手的特優獎項，同時締造絲竹室內樂全國特優五連霸，與一甲國小共同為高雄國樂寫下亮麗篇章。

一甲國中校長李文欽與家長後援會會長謝淑芳表示，除了感謝陳昱仁帶領的國樂團隊，也要特別感謝超過40位家長組成的強大後援團，從請假協助搬運大型樂器、學生妝髮整理到餐點打理，默默付出每一個細節，成為學生站上全國舞台、奪得特優桂冠的最大底氣。

事實上，為了這趟遠征台東的比賽，一甲國中與一甲國小家長後援會去年12月便攜手舉辦募款音樂會，籌措交通與住宿費用，活動獲得學校家長、地方仕紳與鄉親熱烈響應，募得數十萬元支持。最終學生們不負眾望，將最高榮譽帶回家鄉。

一甲國中國樂班在全國學生音樂比賽，獲得國樂合奏、絲竹室內樂特優。（高雄市教育局提供）

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