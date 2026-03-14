黑狗受困紅水仙溪動彈不得 八里動保員成功救援

動保員李紘陞抱住黑狗上岸。（動保處提供）

新北市八里動物之家動保員日前在毛寶貝放風時間，發現一隻黑狗受困在鄰近的紅水仙溪中，當時溪水湍急、犬隻寸步難行，動保員立即下溪展開救援，利用繩索與架梯將黑狗抱上岸，順利脫困。經初步檢傷，除有些許失溫外並無明顯外傷，目前已安置於八里動物之家觀察照護。

新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，每日讓收容犬外出放風是重要收容政策。當天八里動物之家動保員李紘陞準備讓放風的毛寶貝回籠時，發現一隻黑狗受困於紅水仙溪中，當時溪水湍急，犬隻寸步難行，情況危急，隨即準備工具下溪救援。因溪畔地勢陡峭，動保員利用安全繩索與架梯下至溪床，抵達黑狗身旁後將牠抱起，並慢慢攀爬上岸，順利完成救援。

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八里動物之家獸醫師黃勁達表示，該犬推估年齡超過7歲，性情溫馴，因長時間泡在水中出現些許失溫情形，但並無明顯外傷，目前已安置於八里動物之家觀察照護。

黃勁達說，動物救援案件種類繁多，除定期進行人員教育訓練外，救援裝備也必須齊全，並依地形環境與動物特性採取適當處置。救援行動往往具急迫性，對動保人員體力與應變能力都是考驗；救援後的動物也會由各公立動物之家及毛寶貝醫療中心接手照護，以維護動物福祉。

動保員運用架梯下溪床。（動保處提供）

黑狗受困紅水仙溪中。（動保處提供）

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