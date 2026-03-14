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    首頁 > 生活

    神選之信？信件自動飛回郵差籃子 網爆笑「一定是罰單才拒收」

    2026/03/14 09:18 記者李文德／雲林報導
    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    超自然現象？雲林斗六一名郵差投遞鄭姓民眾信件到信箱中，民眾走出門查看卻發現信箱竟是空的，經調閱監視器一看，信件原來從信箱飛回郵差機車後座信件籃。這離奇畫面被放上網路，引起大批民眾嘖嘖稱奇，更有網友歪笑說「信箱會挑食」、「一定是罰單才拒收」。

    根據監視器畫面，郵差騎機車到鄭姓民眾家門口投遞信件，但沒想到郵差發動機車準備離開時，這封信竟然從信箱快速飛回郵差後放的信件籃內，而這封「神選之信」一路上沒被風吹走，完好地被載回去郵局內。這段畫面一放在臉書社團「斗六人文社交圈」後引起討論。網友留言「信件決定要去兜風」、「好像卡通情節」，更有網友大歪樓，笑稱「信箱會挑食」、「一定是罰單所以拒收」。

    根據鄭姓民眾發文，他表明並不責怪郵差沒把信送到之意，只是覺得整個畫面實在太神奇，因此才貼到網路與人分享。

    當時的李姓郵差回憶，當天早上9點多一如往常投送信件，確實有將這封信放到住家信箱中，但沒注意太多就轉身就騎機車離開，一路繼續送信，等回到郵局才發現這封信飛回機車後面的信籃，引起同事討論。

    郵差表示，服務10年以來，確實常有信件掉出信箱，他都會撿起來放回，但像這樣「自動退件」飛回的情況，還是第一次遇到，如今信封已經如實送到民眾手中。

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

    信件自動從信箱飛回郵差機車後方的信件籃。（圖由民眾提供）

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