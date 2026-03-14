高雄「最大行政區」都計通盤檢討報內政部 計畫人口增至42萬

鳳山空拍圖，途中白色建物為衛武營，右側為高市議會。（高市府提供）

現有35.3萬人口、高雄第一大的鳳山區，都市通盤檢討第一階段已提報內政部審議，高市都發局指出，計畫人口調整至42萬人，盼邁向商貿與藝文新核心。

鳳山為高雄人口最多的行政區，隨衛武營藝術文化中心、捷運黃線規劃、鐵路地下化，及三井LaLaport購物中心等重大建設與投資陸續到位，城市發展動能持續提升。

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高市都發局積極辦理鳳山區都市計畫第四次通盤檢討（第一階段），3月2日正式報請內政部核定中。

都發局長吳文彥表示，這次都計通盤檢討以「鳳山中城副都心」為整體發展定位，因應南部半導體S廊帶促進產業與就業人口成長，計畫人口調整至42萬人，並預留未來發展腹地，以支撐長期都市成長需求。

規劃核心導入TOD（大眾運輸導向開發）理念，結合捷運橘線、未來黃線及鐵路地下化車站周邊地區，推動高強度開發與複合土地使用，提升步行可及性與綠色交通網絡，落實緊密城市發展模式，朝向低碳、宜居與永續城市邁進。

都發局說明，為回應地方建設需求並提升行政推動效率，這次都市計畫採分階段審議方式辦理，第一階段優先納入具急迫性且已凝聚共識之案件，包括將鳳林路南北兩側部分非都市土地納入都市計畫範圍，變更為公園及道路用地等。

第二階段涉及跨部門整合議題，如中崙農業區轉型智慧綠能生活圈等內容，目前已完成資料彙整，並進入市都市計畫委員會審議程序。

鳳山都市計畫發展願景示意圖。（高市府提供）

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