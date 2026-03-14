為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄「最大行政區」都計通盤檢討報內政部 計畫人口增至42萬

    2026/03/14 09:13 記者王榮祥／高雄報導
    鳳山空拍圖，途中白色建物為衛武營，右側為高市議會。（高市府提供）

    鳳山空拍圖，途中白色建物為衛武營，右側為高市議會。（高市府提供）

    現有35.3萬人口、高雄第一大的鳳山區，都市通盤檢討第一階段已提報內政部審議，高市都發局指出，計畫人口調整至42萬人，盼邁向商貿與藝文新核心。

    鳳山為高雄人口最多的行政區，隨衛武營藝術文化中心、捷運黃線規劃、鐵路地下化，及三井LaLaport購物中心等重大建設與投資陸續到位，城市發展動能持續提升。

    高市都發局積極辦理鳳山區都市計畫第四次通盤檢討（第一階段），3月2日正式報請內政部核定中。

    都發局長吳文彥表示，這次都計通盤檢討以「鳳山中城副都心」為整體發展定位，因應南部半導體S廊帶促進產業與就業人口成長，計畫人口調整至42萬人，並預留未來發展腹地，以支撐長期都市成長需求。

    規劃核心導入TOD（大眾運輸導向開發）理念，結合捷運橘線、未來黃線及鐵路地下化車站周邊地區，推動高強度開發與複合土地使用，提升步行可及性與綠色交通網絡，落實緊密城市發展模式，朝向低碳、宜居與永續城市邁進。

    都發局說明，為回應地方建設需求並提升行政推動效率，這次都市計畫採分階段審議方式辦理，第一階段優先納入具急迫性且已凝聚共識之案件，包括將鳳林路南北兩側部分非都市土地納入都市計畫範圍，變更為公園及道路用地等。

    第二階段涉及跨部門整合議題，如中崙農業區轉型智慧綠能生活圈等內容，目前已完成資料彙整，並進入市都市計畫委員會審議程序。

    鳳山都市計畫發展願景示意圖。（高市府提供）

    鳳山都市計畫發展願景示意圖。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播