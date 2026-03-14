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    首頁 > 生活

    美國亞洲研究學會登場 國圖、中研院及台大合力「Taiwan Team」

    2026/03/14 09:22 記者林曉雲／台北報導
    國圖贈書給亞伯達大學圖書館，由亞伯達大學教授傅雲博（中）、我國駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）與國家圖書館編審黃文德（左）代表完成贈書儀式。（國圖提供）

    國圖贈書給亞伯達大學圖書館，由亞伯達大學教授傅雲博（中）、我國駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣（右）與國家圖書館編審黃文德（左）代表完成贈書儀式。（國圖提供）

    台灣人文與社會科學研究持續走向國際。國家圖書館於3月12日到15日赴加拿大溫哥華，參加2026年美國亞洲研究學會（AAS）年會書展，國家圖書館代理館長翁誌聰表示，國圖與蔣經國國際學術交流基金會合作，在AAS年會期間舉辦台灣學術書展，推廣台灣學術出版與研究資源，今年書展更與中央研究院出版中心及國立台灣大學出版中心合作，在會場形成「Taiwan Team」展區，讓國際學界更容易了解台灣研究成果，也提供海外學者諮詢與交流的平台。

    國圖展出台灣近3年出版的漢學與台灣研究學術著作400種、433冊，並將相關書籍捐贈加拿大亞伯達大學（University of Alberta）圖書館，進一步提升台灣研究在北美學界的能見度，促進國際學術交流。

    捐贈儀式於當地時間3月12日舉行，由我國駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣主持，亞伯達大學則由傅雲博（Daniel Fried）教授代表受贈。國家圖書館表示，透過書展與圖書捐贈，讓更多國際學者接觸台灣在漢學與台灣研究領域的學術出版成果，也為未來學術合作奠定基礎。

    成立於1941年的美國亞洲研究學會（AAS）是全球重要的亞洲研究學術組織之一，每年舉辦年會，提供學者發表研究成果與交流的平台。今年年會共安排近700場學術活動，包括論文發表、座談與海報展示等，吸引超過3000名來自世界各地的學者、研究生、圖書館員及出版界人士與會。

    翁誌聰表示，亞伯達大學在漢學研究領域具有深厚基礎，其圖書館系統規模在加拿大排名第2，並自2024年起與國圖合作設置「台灣漢學資源中心」，成為國圖海外學術服務據點之一。此次捐贈的圖書將納入館藏，進一步充實當地的台灣研究資源。

    傅雲博則表示，自亞伯達大學設置台灣漢學資源中心後，透過實體與數位資源的整合，已逐步促進台灣研究與教學發展，這次獲贈台灣出版品，將有助於擴充館藏內容，也為北美學界提供更多研究台灣的重要資料。

    國圖參加AAS年會展出台灣學術研究出版成果。（國圖提供）

    國圖參加AAS年會展出台灣學術研究出版成果。（國圖提供）

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