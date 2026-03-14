台南彩虹遊行今登場 菜奇鴨、魚頭君首度「出櫃」同行挺平權

「菜奇鴨」將首度參加台南彩虹遊行。（圖由台南市府提供）

台南彩虹遊行今年邁入第9屆，以「天無照甲子？TOO HOT TO GO」為主題，今（14）日下午將在河樂廣場集合出發。最吸睛的亮點是南市官方公仔，人氣爆棚的菜奇鴨與魚頭君將首度加入遊行，南市民政局、觀旅局跨局處官網宣傳助陣，市政府前更是大突破，高掛起彩虹旗，宣示市府對性別平權的支持，展現友善城市。

遊行籌備團隊指出，今年將曾被用來反對同婚的俗語翻轉為探討家庭的新視角：「什麼才是符合天理的家？」希望把鎂光燈照向那些不常被提起、卻充滿生命力的非典型家庭與多元族群，呈現「非正典但正點」的社會想像。

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遊行也有不少創舉，台南彩虹遊行首次與市府合作，市府多達近20處機關升起彩虹旗響應，路線沿途還有彩虹旗燈旗點綴，提高同志族群能見度。此外，今年將性別地景導覽搬上運河，舉辦台灣首場性平遊船，帶領民眾探索非傳統產業與自然景觀下的台南。系列活動中也安排3場講座，探討人工生殖、跨國同婚以及變裝皇后的家族文化，從多面向對性別與家庭議題進行深入討論。

彩虹遊行透過募款餐會、與成大合作的性別系列講座等前導活動，成功匯聚關心平權議題的夥伴，營造社會關注氛圍。今日遊行除了彩虹旗地景，菜奇鴨、魚頭君加入行列，還有全新「南市性別友善地圖」，超過90家店家共同響應，呈現一場充滿創意與社會能量的彩虹盛會。

魚頭君將加入台南彩虹遊行行列。（記者洪瑞琴攝）

遊行路線彩虹旗。（圖擷自「台南彩虹遊行」臉書）

台南市政府前高掛彩虹旗，宣示支持性別平權。（圖擷自「台南彩虹遊行」臉書）

民政局宣傳台南彩虹遊行活動訊息。（擷自南市民政局官方粉專）

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