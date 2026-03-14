台中到彰化只要3分鐘 「大肚和美橋」可望今年底通車

中彰跨域大肚和美橋工程進度近9成，目標年底完工通車。（市府提供）

讓台中到彰化只要3分鐘的台中彰化和美大橋，工程已到9成，今年就會通車，台中市政府表示，此一連結台中與彰化的重要跨域橋樑建設，正式命名為「大肚和美橋」。

台中市政府指出，大肚和美橋是由台中市與彰化縣攜手推動，投入總經費約32億元，橋名取自大肚與和美兩地地名，象徵跨縣市合作共生共榮。建設局表示，市府克服烏溪水流與潮差挑戰全力推進下，目前工程進度已來到9成，其中位於烏溪河域中，臨水環境最深、施工難度最高的橋墩也已完成，並持續進行橋梁板懸臂節塊推進作業，朝今年底通車目標穩健邁進。

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建設局指出，未來大肚與和美通勤時間將由原本約30分鐘大幅縮短至約3分鐘，交通效率提升近10倍，打通區域路網關鍵節點，為地方居民與產業發展挹注新動能。

建設局長陳大田表示，工程北起大肚區文昌路，南接和美鎮台61乙線，全長約1440公尺、寬22公尺，規劃雙向4車道及2個機車專用道，並於下游側設置人行與自行車共用道，是中部地區近年規模最大的橋梁新建工程之一。自2023年1月開工以來，歷經2024年凱米颱風及2025年7月底強降雨沖毀施工便橋等考驗，此外，面對臨水域高難度施工條件，施工團隊始終穩健展開深槽區懸臂節塊推進作業，整體進度持續穩定推展。

建設局補充，橋址位於石虎活動熱區，施工期間特別規劃動物通道並加強流浪犬管理，工區亦多次拍攝到石虎出沒。為彰顯對生態保育的重視，橋名柱設計融入石虎意象，使「大肚和美橋」兼具交通建設功能與生態永續價值。

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