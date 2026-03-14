台東美味上日本餐桌 「一石三鳥」餐飲集團推限定料理

日本一石三鳥集團廚師以台東食材製作美食。（台東縣府提供）

為了讓台東優質農產在國際舞台發光發熱，台東縣政府再度出招，這次鎖定日本主流高端市場，與知名餐飲品牌「一石三鳥」集團展開深度合作。今天起，雙方在日本展開為期3個月的「台東祭」主題活動，透過跨國餐飲合作的模式，將台東特有的風土滋味直接送上日本老饕的餐桌，成功開創地方農產品牌輸出海外的新典範。

台東縣府表示，這場盛會不只是短期的料理企劃，更是台東推動「產地品牌國際化」的重要里程碑。一石三鳥集團在日本高端餐飲圈享有盛名，版圖橫跨東京、京都與大阪，旗下包含燒鳥、和牛、鮨料理及餐酒館等多樣化型態。本次活動集結集團旗下10家餐廳，由主廚團隊針對各店風格，將台東食材與日本精緻職人技藝完美揉合，量身打造出極具層次感的限定料理。

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本次「台東祭」特別精選了小米、紅藜、洛神花、紅烏龍、金針花及鬼頭刀等6項具備高度代表性的台東物產。在主廚的創新演繹下，這些來自山海的獻禮轉化為從前菜、主餐到甜點的精緻佳餚，完整展現台東純淨且永續的農業成果。日本消費者無需遠行，便能在高端餐飲氛圍中感受東台灣的自然韻味。

縣府財政及經濟發展處強調，台東長期秉持「慢經濟」核心價值，致力於農產升級。透過與日本餐飲龍頭的強強聯手，不僅能大幅提升台東食材在國際間的品牌信任度，更能有效帶動觀光引流，形成「從舌尖到旅程」的產業正向循環。一石三鳥集團也給予高度評價，認為台東食材豐富的文化底蘊與獨特風味，為料理創作提供了無限可能。這場為期三個月的味蕾盛宴將持續至6月13日，期盼以此為契機，讓日本民眾透過美食認識台東，進而親自造訪這片美麗的土地。

日本一石三鳥集團今天起推出為期3個月台東祭主題。（台東縣府提供）

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