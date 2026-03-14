輻射冷卻發威清晨寒冷！今白天回暖日夜溫差大

氣象署指出，今天清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜花低溫為10至13度，其他地區15至17度，台南以北及花東的近山區平地與局部空曠地區容易有10度以下低溫，清晨請注意保暖。（資料照）

中央氣象署指出，今天（14日）清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜花低溫為10至13度，其他地區15至17度，台南以北及花東的近山區平地與局部空曠地區容易有10度以下低溫，清晨請注意保暖。今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度，另外新北、桃園等9縣市低溫都跌破10度。

氣象署說明，今天冷氣團將逐漸減弱，各地晴朗穩定，白天太陽加熱下氣溫回升，各地高溫約20至24度，南部局部高溫可來到26、27度，白天舒適但入夜後降溫快速，早晚偏冷日夜溫差大，請適時調整穿著並注意保暖。

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氣象署提醒，東北風偏強，桃園、新竹、台中、恆春半島沿海及澎湖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日冷空氣減弱，清晨輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一、下週二環境轉偏東風，氣溫逐日回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三、下週四環境轉為偏東南風，各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨。

下週五東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面水氣稍增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下下週日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，下下週一大環境為偏南風，白天舒適至暖熱，早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 21 12 ~ 24 16 ~ 23 13 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今晨氣象署持續對16縣市發布低溫特報，其中新竹縣關西鎮出現4.9度的平地低溫，苗栗縣頭屋鄉也只有6.4度，另外新北、桃園等9縣市低溫都跌破10度。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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