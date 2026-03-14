台中市政公園一株櫻花樹獨自怒放 移至嶺東公園的櫻花已開6成

台中市市政公園有一株櫻花樹正怒放著。（記者蘇金鳳攝）

此時正是櫻花盛開的季節，中市建設局聽取專家意見，去年移植58株櫻花至嶺東公園，改種洋紅風鈴木，而留4株櫻花於市政公園，神奇的是，其中一株一支獨秀，此時正怒放，在一片皆是綠地綠樹的市政公園特別顯眼，而移植到嶺東公園的櫻花此時也正逐步綻放，形成小小櫻花林。

台灣民眾愛看櫻花樹，而過去市政府在台中市政公園（過去稱府會園道）種植多株櫻花樹，希望能在市府跟議會此一綠地，形成櫻花林。

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然而可能底下是停車場，土壤不能太深加上氣候原因，已種植的多年櫻花樹，都未如當初規劃形成櫻花林的美景，每一次開花都就只有幾株，建設局便聽取專家的意見，移植58株櫻花至嶺東公園，只留4株每年花季時，開得還不錯的櫻花樹。

2月份時，洋紅風鈴木開了幾株，相當嬌艷，但可能移植不久，未如預期大盛開。

而此時正是櫻花盛開的季節，市政公園的3株櫻花，有一株微微開花，但是其中一株過去一直都是開得最好的櫻花樹，今年還是不負眾望，此時正怒放在市政公園，在整片都是綠地的公園，特別顯眼。

另外，移植到嶺東公園的櫻花也正逐步開花，建設局表示，目前嶺東公園櫻花生長狀況良好，整體開花率已近6成（約34株），其餘植株亦陸續含苞待放。

台中市市政公園有四株櫻花樹，其中一株櫻花樹正怒放著。（記者蘇金鳳攝）

嶺東公園的櫻花樹已開6成。（市府提供）

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