史努比從西洋情人節到白色情人節 漁港演唱會「邱比特」壓軸

枋寮漁港情人節演唱會將於3月14日下午登場。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府精心打造的「曖曖在海邊」系列活動，從農曆春節前就已吸引全台追星熱潮，這場從情人節到白色情人節的「史努比」盛事，將於今天在枋寮漁港「情人節演唱會」掀起最高潮，除多位人氣歌手開唱，並加碼推出戀人情人鎖、名牌精品對鍊抽獎，最後邱比特無人機壓軸展演，打造最浪漫的漁港情人節。

今年「曖曖在海邊」情人節品牌活動首次攜手經典漫畫《花生漫畫》，邀請超人氣角色史努比與好友們現身漁港。2月14日西洋情人節開始，在林邊水利村、枋寮漁港、枋山楓港、恆春半島後灣漁港、紅柴坑漁港、山海漁港及琉球新漁港等7處場域佈設史努比裝置藝術，吸引粉絲、親子及情侶檔拍照打卡，帶動漁港觀光熱潮。

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繽紛的甜點樂園在過年期間吸引大批遊客走春打卡，掀起一波波滿載幸福甜蜜熱潮，如今盛事將落幕，將於白色情人節3月14日在枋寮漁港臨海廣場舉辦情人節演唱會，最後由邱比特無人機壓軸展演，為浪漫情人節升溫。

下午4時現場將發放2000張抽獎券，幸運兒有機會獲得象徵情牽一世的名牌精品對鍊，及30組專為活動設計、象徵永恆守候的「安德烈」戀人情人鎖，下午5時起發放300份可茵山可可莊園「幸福巧克力」，邀民眾共度甜蜜午後。

演唱會卡司包括金曲才子韋禮安、全能歌手黃偉晉、甜美女神郭書瑤、新生代創作歌手班恩、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面、創作歌手邱振哲及國民學姐Sabrina胡恂舞等藝人輪番演出，活動壓軸將有200台無人機展演，點亮枋寮漁港夜空，為情人節留下難忘回憶。

縣府提醒民眾，3月14日下午3點至10點，枋寮鄉海邊路部分路段配合活動將封路，並進行車輛管制，請民眾配合交通指引提早抵達，共同維護活動順暢與安全。更多活動資訊可至屏東縣政府文化處官網查詢。

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