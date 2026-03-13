彰化縣府推出「肉圓代幣」 消費滿200元有機會抽好康

肉圓代幣可到線上的肉圓扭蛋機抽好康。（彰化縣政府提供）

彰化肉圓遠近馳名，彰化縣政府推出最新的「肉圓代幣」，即日起到4月15日，至全縣經認證的「友善店家」，只要消費滿200元，經由手機登錄就可獲得代幣，再把代幣投入線上「彰化肉圓扭蛋機」，就有機會抽好康！

經濟暨綠能發展處指出，目前經過認證的「彰化友善店家」共有429家，其中有134家通過9大標準，取得最高的3星認證。為了讓更多人認識與走訪「友善店家」，因此選擇在春天時節推出最有彰化味的線上「彰化肉圓扭蛋機」抽好康活動。

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經綠處表示，即日起到4月15日，只要前進指定的「彰化友善店家」消費，凡消費200元，登錄活動註冊會員，就可取得「肉圓代幣」。在一星店家就獲得1枚，二星店家就是2枚，三星店家就是3枚，每個帳號每天可登錄3次，但同一帳號在每店每日最多只能登錄一次。

只要一枚肉圓代幣就可抽獎，最高可抽中250元的饗樂券，共有1000份；抽不到可當現金抵用的饗樂券，還有機會抽到店家的優惠券，饗樂券可足額抵用但不找零。

經綠處處長張寒青表示，友善店家像是鹿港百年老店鄭興珍，就保留了老屋歷史特色，同時加入現代元素，秀水「沐光樹手感蛋糕捲專賣店」的白色小屋，就曾獲得金點設計獎，鹿港想義廚房的美味披薩，則來自彰化女婿的義大利主廚Giuseppe Sellitto之手，讓友善店家不只友善，也展現職人的專業精神。

彰化縣取得友善店家認證的家數還在成長中。（記者劉曉欣攝）

肉圓代幣可到線上的肉圓扭蛋機抽好康。（彰化縣政府提供）

彰化秀水「沐光樹」也是友善店家，蛋糕捲從推出就大受歡迎。（資料照，記者劉曉欣攝）

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