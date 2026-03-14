國旅開新路2-1》愈在地愈受歡迎 不刻意的「無為」觀光

「好時果子」從釋迦園發展出眾多有趣活動，大學生也受吸引。（記者劉人瑋攝）

記者劉人瑋／台東專題報導

從疫情後、0403震災迄今，國旅陷入低迷、東部觀光更是慘澹，當時不少旅宿業者向中央哀求援助，許多餐廳業者抱怨未能雨露均霑，但台東近來另一波「真在地」觀光模式反在如今的氛圍中靜靜閃耀光芒，是不主打觀光的觀光旅行。台東在地議員簡維國說「愈在地、愈受歡迎」，例如張惠妹「阿妹」跨年演唱會，受歡迎的不只是巨星，更是非官方、不刻意的在地氛圍。

「好時果子」賣的是生活

觀光販售的不一定是美景，而是另一種生活。位在台東卑南鄉的觀光果園「好時果子」，農業科系畢業的年輕夫妻返鄉種釋迦，包括小幫手5人忙著農作，農閒時推農業體驗，這天台東大學的社團約30多人，在果園煮著當地出產的百香果果醬，從沒下廚的學生們饒有興致地慢火燉煮、攪拌、濃縮果汁與顆粒，偶有噴灑而出引得旁人大呼小叫，但同學們卻是玩得有趣。

請繼續往下閱讀...

住屏東的李同學說，台灣景點都玩遍了，而且CP值太低，只要懂得訂機票，自己搭機到日本自助遊，5000元台幣就能玩得很過癮；一旁徐同學則說，台灣景點一成不變「都是這麼看、這麼玩」，遊覽車到點、放遊客逛逛實在無趣。但2人參加台東在地農產體驗，他們說，和同學手做就是不一樣，一來實際體驗，二來好友成行，這樣的遊程未來也會自行報名參加。

其實「好時」主要還是賣農產品，1年農遊體驗進帳約130萬元，散客太少還因規模與成本不接，因此推掉不少單，但透過此舉也增加不少農產忠實戶。老闆娘林沛縈說，和3年前尚未農遊相比，至少增加2至3成訂單。

「好時」不僅不以觀光為賣點，夫妻2人用心生活，修矮的釋迦樹下僅容兒童行走，他們就在果園的樹下辦兒童越野車賽，吸引不少來自全台的父母帶小孩參賽、觀賽。水果不僅要「好時」、當季重要，同時也「好玩」。

「浮定」體驗阿美族文化

另一個販售生活的則是「浮定生活有限公司」，負責人米祝是當地部落阿美族人，他不僅帶海上SUP，近來更積極帶著觀光客入山、學習阿美族生活。米祝帶著客人到山上、溪邊採集，再回到營地生火煮食，原本遊程1人2000多元，「自己覺得根本體驗不夠、客人一定不過癮，還不能還原太多部落生活」，於是自行決定延長遊程到6小時。

台東旅遊規劃師說，先不說米祝破壞行情，這樣根本讓同事的努力太廉價，「不行，你要漲價」，甚至有客人直接反映「太便宜了，老闆，你還是漲一點」，去年底才漲到1人3000多元。但米祝說，怕客人覺得價格高了一點卻沒相對應體會，所以再帶他們手做、成品還能帶回家，行程「不過就是我們阿美族自然生活的一小部分，我還有很多行程可以帶」。

說到國旅問題加上地震影響，米祝也是十分頭痛，5人公司原本一年至少上千萬營收，震後迄今「只有」3、4百萬元，有成員說「沒那麼多錢可賺，只能更專心自己的生活」。米祝表示，老顧客在自己成立的群組回報「怕經過花蓮有落石」、「花東的測速相機罰單已能支應日本單程機票」、「今年去日本」，其中光是地震就讓2、3個大企業不敢前來，損失就超過2、3百萬元。

米祝說，雖收入減少，但自己公司與部落還是台東少數能獲利的，「因為我們不靠協會寫案子、向政府申請經費」；直接說出如今各小型旅遊或在地活動公司問題。米祝公司骨幹、合作對象幾乎來自部落，盈虧與壓力自負，因此更認真經營。

生態專家「山豬」帶人餐風露宿、吃自己

另外誇張的是，台東著名生態專家「山豬」呂縉宇，1、2年才開一團，4天3夜真的是「餐風露宿」還「吃自己」，可帶乾糧、山上採集食物，頂多是到魚市買魚，1人收費7000只收20人。

由於「山豬」長年展現對於自然與人文專業，開團消息十分受歡迎，小團隊共2人，消息放出後就上山、手機沒訊號，隔2天下山才發現已經爆單。他們以專業生活、也生活專業，還能以此增加收入。

靠補助吃不久 台東風格才吸引人

台東縣議員簡維國指出，歷來靠政府補助的產業很多都撐不久，張惠妹跨年會受歡迎不只因巨星光環，從對談、活動模式就充滿台東氛圍，這才是台東真正的風格。

簡也舉延平鄉鸞山部落模式為例，當地族人阿里曼帶隊「會走路的樹」紅了10多年，迄今該部落已有4團，每到旺季都有10、20輛賓士Vito廂型車載著大批遊客馳赴各營區，可說「滿山都是人」。

台東旅遊規劃師說，沒有不景氣，只有不努力、不爭氣，「當你在抱怨政府該補助時、只帶著阿公阿嬤坐巴士在各景點亂逛，別人已經賺飽了」。

相關新聞請見︰

國旅開新路2-2》借鏡日本熊本提高旅遊CP值 1萬日圓當城主1年

除了夠接地氣，還深耕地方多年、擁有專業，「山豬」呂縉宇的生態團十分搶手。（呂縉宇提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法