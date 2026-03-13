「歸仁專幼併附幼」地方連署拒黑箱 台南教育局提5安心承諾

下學年起，歸仁幼兒園將改制為當地的紅瓦厝國小附設幼兒園。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府下學年度起要將歸仁幼兒園改制為當地的紅瓦厝國小附設幼兒園，南市教育產業工會創會理事長許又仁批評，已接獲家長陳情，質疑教育局的黑箱作業，憂心裁撤專幼併入附幼，恐影響孩子受教權益，發起連署，拒絕黑箱，要求召開公聽會；教育局則提出5項安心承諾，幼兒服務品質不打折。

前議員許又仁認為，專幼併附幼，將讓歸仁區辛苦建立的優質幼教品牌毀於一旦，歸仁幼兒園招生沒有問題、辦學績效也相當良好，令人不解的是，未經社區家長討論就要裁撤，並非民主的做法。

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許又仁提到，裁撤案可能帶來3大衝擊，首先行政、校安業務集中到國小端與幼兒園帶班老師身上，加重其工作負擔，造成「行政過載」，壓縮教師照顧與教學時間，將衝擊幼兒學習與安全。

其次，專幼過去編列獨立單位預算，可以推動深受歡迎的親職活動，一旦成為國小附屬單位，特色與專業深度恐被稀釋。第三則是裁撤程序備受質疑，倉促且不透明，未讓家長充分表達意見，沒有充分溝通。

教育局回應，針對改制，園方在3月6日給家長的一封信、以及說明會中已重申，幼兒園的園舍與場地不變、幼兒學習與生活環境不變，學校、幼兒園老師對每個孩子也會持續提供最好的照顧與服務，請各界放心。

教育局指出，當初辦理歸仁幼兒園新建園舍規劃時，市府已於跨局處協調會議中，考量該園舍坐落於紅瓦厝國小校地內的區位特性，明確評估未來將轉型為附設幼兒園；改制只是延續既有的長遠規劃，穩健推動的結果，絕非倉促決策，也不會黑箱作業。

教育局說，改制利於整合校園行政資源、強化行政專業支持與服務穩定度，更符應幼小銜接的教育理念，並配合中央近來推動「托嬰、幼兒園、國小三合一」整合政策，逐步建構0至6歲嬰幼兒照顧與教育無縫接軌的完整服務網絡。

5項安心重點為組織型態調整，孩子每日的學習環境與照顧方式絕對不會改變；教保團隊將依核定配置持續陪伴孩子，維持教學一致性與穩定性；園務已建立完整制度，園長調任將完整交接並由國小校長帶領，不影響園務運作穩定。

還有親職活動與家長參與權益不受影響，將持續推動；改制後將能為孩子爭取更多教育資源與行政支持，強化幼小銜接效能。

教育局強調，改制後會由紅瓦厝國小既有的行政體系，提供園務各項行政、校安及場域管理等全方位支援，並依公立幼兒園相關規定配置人力，確保幼兒園教學運作正常、安全照護與服務品質絕對不會打折。

改制屬組織型態的調整，幼兒教保服務完全不受影響；家長重視的幼兒教育、親職活動、教學特色與現有的專業服務將持續推動。

改為附幼之後，幼兒園可透過與國小端的資源共享，導入更豐富的教學設備與活動規劃量能，進一步提升整體服務品質。

教育局表示，改制作業均已依法、依程序推動，改制期程、招生作業、園務運作、幼生權益及教職員權益保障等也都有逐項確認，資訊公開透明、權益保障到位。

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