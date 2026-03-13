百年鳳凰樹腰折仍生機盎然 湯德章精神在新苗中延續

百年鳳凰樹珍貴老樹持續向光生成長。（記者洪瑞琴攝）

湯德章紀念公園的百年鳳凰樹珍貴老樹是公園最醒目景觀之一，也承載著台南深厚的歷史記憶，推估種植於日治時期，樹齡近百年，曾歷經多次颱風侵襲，主幹及大型枝幹曾數度「腰折」，經過修剪與養護，「中空穿心」仍能重新抽芽、枝葉繁茂。它堅韌的生命力也是台灣民主精神的象徵，歷經風雨仍不放棄生長。

79年前的今天，1947年3月13日，228事件期間，律師湯德章為保護台南市民挺身而出，最終在公園遭公開槍決殉難。原本的大正公園（民生綠園）改名為湯德章紀念公園，園內豎立紀念銅像，使公園不只是綠地，更是民主與人權精神的象徵。百年鳳凰樹每到夏天滿樹火紅花朵盛開，更像為湯德章的精神點綴色彩。

百年老樹旁還有1棵由時任市長、現任總統賴清德與台南市老樹促進會親手復植的鳳凰樹苗。這株小樹苗多年來逐漸茁壯，與老樹並立，象徵歷史與未來的延續。老樹見證風雨與挫折，新樹則代表希望與生命力，兩者共同呼應湯德章所象徵的民主精神，歷經磨難仍不斷延續。

湯德章紀念協會說，對許多遊客與市民來說，百年鳳凰樹與新植鳳凰樹不只是樹木，更是一種隱喻，台灣民主歷程雖可能受打擊，但信念與精神能像老樹新枝般延續生長。這份韌性與希望，不僅是護樹愛心，也正是勇氣與民主理念的最佳寫照。

總統賴清德當年與民間團體一起復育鳳凰樹成長出茁（右），與百年珍貴老樹（左）相呼應。（記者洪瑞琴攝）

百年鳳凰樹歷經風雨折斷，續在原地寫故事。（記者洪瑞琴攝）

2014年時任台南市長賴清德與台南市老樹節促進會共同復植鳳凰樹小樹苗。（莉莉水果文化館李文雄提供）

百年鳳凰樹「中空穿心」，依然有生命奇蹟。 （記者洪瑞琴攝）

