週六好天氣！白天高溫上看26度 日夜溫差大

週六全台天氣晴朗，日夜溫差大。（記者方賓照攝）

週六冷空氣逐漸減弱，但受輻射冷卻影響，清晨各地依舊寒冷，局部地區低溫恐低於10度；白天起隨太陽照射氣溫明顯回升，全台天氣晴朗穩定，需特別注意日夜溫差極大。

中央氣象署預報，週六冷空氣逐漸減弱，不過清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北及宜花為11至13度，其他地區15至17度，近山區平地及縱谷地區溫度可能會降到局部10度以下。白天太陽加熱下氣溫回升，各地會來到21至24度，南部則可來到26度左右，感受上早晚偏冷白天舒適溫暖，但日夜溫差大，外出請調整穿著注意保暖；各地無降雨，天氣晴朗穩定。

週六離島方面，澎湖晴時多雲，16至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖晴時多雲，11至14度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週日氣溫略回升，中北部及東部高溫約22至24度，中南部約24至27度，但日夜溫差可能達10度以上，下週日多雲時晴，局部偶有短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲；下週一氣溫和降雨皆與週日相近。

下週二至下週四逐日升溫，中北部約24至28度，中南部約25至30度，南部局部可能超過30度，但早晚溫差仍可達約10度，而各地大致晴到多雲，東部、東北部及恆春半島雲量較多，偶有短暫陣雨。

週六紫外線指數方面，基隆、宜蘭為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

週六空氣品質方面，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週六白天氣溫回升，各地溫度21至24度，南部可達26度左右。（擷取自中央氣象署網站）

​週六的紫外線指數，基隆、宜蘭為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週六的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

