彰化溪湖「四連幢彩瓷聚落」恐消失 巫氏宗族盼列文資保存

彰化縣溪湖鎮西寮里巫姓宗族祖厝，是全台少見的「四連幢彩瓷聚落」。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪湖鎮西寮里的「過湳」巫姓宗族祖厝，是全台少見的「四連幢彩瓷聚落」，屋牆貼滿立體彩瓷圖磚，展現早年地方富庶與工藝美學。不過建物年久失修，部分出現損壞甚至塌毀情形，巫氏宗族近日向彰化縣文化局提報，希望指定為文化資產，盼透過公部門與社區合作修復保存。

彰化縣文化資產審議委員會今（13日）前往溪湖鎮西寮里現勘「四連幢彩瓷聚落」，文史工作者蔣敏全與多名巫氏宗族成員到場說明，展現宗族團結守護祖厝的決心。四幢三合院建築均逾90年，門楣、屋眉與護龍牆面貼有精緻彩瓷圖案，包括八仙過海、二十四孝及水果花卉等題材，色彩至今仍鮮明，展現日治時期精湛工藝。

蔣敏全指出，早年溪湖因糖業興盛、地方經濟繁榮，巫氏宗族事業有成，因而購買進口「馬約利卡立體瓷磚」裝飾宅第，每一幢古厝的彩瓷圖案各不相同，不僅展現美感，也象徵家族地位。他表示，雖然全台各地仍可見彩瓷老厝，但像西寮里巫氏宗族四連幢這樣集中成群的彩瓷聚落相當罕見，是目前台灣保存最完整、規模最大的彩瓷群體建築之一，具有高度文化價值。

西寮社區發展協會理事長巫秉穆表示，溪湖糖業全盛時期曾有30至40幢彩瓷三合院，如今保存完整者已不多，其中又以巫氏宗族四連幢最為密集且具代表性。目前僅2幢仍有人居住使用，其餘因年久失修逐漸老化。近年族人逢年過節返鄉祭祖團聚，看著長輩凋零、祖厝逐漸破損，對彩瓷聚落未來深感憂心。

巫秉穆說，巫氏宗族討論後，決定向文化局提報指定為文化資產，希望結合公部門、學界與社區力量展開調查研究與修復計畫，全力保存古厝與彩瓷工藝，讓更多人認識溪湖彩瓷聚落與糖業發展交織的歷史文化，讓這片承載近百年記憶得以延續。

四幢三合院建築均逾九十年，門楣、屋眉與護龍牆面貼有精緻彩瓷圖案。（記者陳冠備攝）

三合院門楣貼有八仙過海、精緻彩瓷圖案。（記者陳冠備攝）

彰化縣文化資產審議委員會前往現勘「四連幢彩瓷聚落」，文史工作者蔣敏全（右1）與多名巫氏宗族成員到場說明。（記者陳冠備攝）

溪湖西寮里巫氏宗族四連幢彩瓷聚落，是目前保存最完整、規模最大的彩瓷群體建築之一。（記者陳冠備攝）

（記者陳冠備攝）

