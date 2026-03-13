東京食品展捷報！ 台南鳳梨、地瓜搶手 所長茶葉蛋也紅了

東京食品展吸引眾多人潮。（圖由南市府提供）

台南農產前進日本傳捷報！亞洲指標性東京食品展，「台南隊」攜上百項農漁產品參展，展期間買主洽談踴躍，目前已累計訂單與合作意向金額突破5億元，為台南農產外銷市場再添動能。

今年東京食品展展期3月10日至13日，這次台南隊帶來不少特色產品，包括鳳梨加工品、地瓜製品及各式農漁特產，其中首次參展的所長茶葉蛋，也吸引不少買主目光，試吃後普遍給出好評，展現不錯的市場潛力。展場內幾乎從開展就人潮不斷，不少日本通路商、進口商與餐飲業者主動前來了解，部分業者已進一步洽談樣品測試與報價。

台南市長黃偉哲表示，日本市場向來對食品品質與安全要求嚴格，台南農漁產品多年來持續深耕日本，逐漸建立起穩定口碑。這次透過台南館集中展示，不只讓買主看到產品，也能更了解台南的農業特色與品牌價值。統計展期間目前已累計超過830人次前來洽談，整體商機預估超過5億元。

南市農業局長李芳林指出，今年台南館在展場設計上也特別加強規劃，包括設置5組商務洽談區與聯合展示區，讓業者能更有效率與買主接觸。同時現場安排定時試吃活動，吸引參觀者停留了解產品，也成功帶動詢問度與商談機會。

為了協助業者順利與國際買主交流，展場也安排專業翻譯人員全程協助，讓雙方在洽談時能更精準掌握需求。農業局表示，東京食品展是亞洲重要的食品產業交流平台，透過這次參展不只爭取訂單，也希望建立長期合作關係，讓台南優質農產持續走向國際市場、拓展更多商機。

台南隊東京食品展大放異彩，訂單商機破5億。（圖由南市府提供）

