    首頁 > 生活

    中市行人死亡再居冠 民進黨要求盧秀燕親自督軍交通局、建設局

    2026/03/13 19:22 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻要求市府將人行道實體化，減少行人受傷。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市議會黨團總召周永鴻要求市府將人行道實體化，減少行人受傷。（記者蘇金鳳攝）

    交通部最新公布全國道安數據，台中市去年行人死亡數高達57人，不僅高居全台榜首，更是連續3年攀升。民進黨台中市長參選人何欣純要求市府需有效管理，透過大數據盤點，找出行安熱點、積極改善；議會黨團總召周永鴻要求市長盧秀燕應親自統籌交通局與建設局，全面盤點問題並增設實體人行道。

    台中市政府表示，依交通部道安資訊平台統計，2025年台中市整體30日交通事故死亡291人，較2023年同期減少24人、降幅7.6%，減少人數為六都最多；行人死亡57人，其中第四季已降至9人，較前三季平均16人減少，顯示改善已有初步成效，但仍有持續精進空間。

    民進黨中市長參選人何欣純表示，台中市民出門不應該「步步驚心」，台中約有6000多個號誌路口，六都之最，路口越多，人車交織點越多，市府需有效管理，透過大數據盤點，找出行安熱點、積極改善，人、車、道合宜合理的規劃，才能真正保障行人安全。

    黨團總召周永鴻指出，改善行人環境絕對不是單一局處單打獨鬥就能解決。市府過去不僅改善工程進度嚴重落後、綠底斑馬線等標線畫完沒多久就斑駁脫落，各局處更是各自為政，此正是致命傷。

    周永鴻表示，交通局與建設局應打破本位，實質增設「實體人行道」，其次，市長盧秀燕應親自統籌跨局處的盤點與改善，不讓局處各自為政。不要只炒作訪美行程，把出國包裝成個人的「總統面試」，與其急於處理遠在天邊的訪美政治學分，不如正視近在眼前的市政問題。

