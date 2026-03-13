為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北燈節週日將結束 AIT、關島總督代表、彰化都來參訪

    2026/03/13 19:07 記者吳亮儀／台北報導
    美國在台協會第一次參與台北燈節展出，主題燈「輝映自由共譜繁榮」受到許多民眾的喜愛，處長谷立言（右二）率代表團一行出席點燈儀式與導覽行程，並與台北市市長蔣萬安（右一）合影。（台北市永旅基金會提供）

    美國在台協會第一次參與台北燈節展出，主題燈「輝映自由共譜繁榮」受到許多民眾的喜愛，處長谷立言（右二）率代表團一行出席點燈儀式與導覽行程，並與台北市市長蔣萬安（右一）合影。（台北市永旅基金會提供）

    2026台北燈節即將在週日（15日）落幕，期間有12團來自國內外各界重要代表，包括美國在台協會（AIT）、彰化縣政府團隊、關島總督代表等，分別參訪花博與西門兩大展區，實地體驗台北燈節融合文化、創意與科技的城市節慶魅力。

    台北燈節貴賓導覽行程由台北市永旅基金會負責行政協調及動線規劃，也邀請中華民國觀光導遊協會選派專業導遊擔任導覽解說人員，讓各界代表能夠完整了解燈節主題設計、城市文化故事與燈藝創作理念，並深入感受台北作為國際城市在文化觀光與城市品牌上的發展成果。

    值得一提的是，美國在台協會（AIT）今年首度參與台北燈節，推出主題燈「輝映自由．共譜繁榮」（Light of Liberty ,Promise of Prosperity），呼應2026年美國建國250週年，成為燈節國際合作重要亮點之一。美國在台協會（AIT）代表團在參訪花博展區時也表示，台北燈節展現出高度創意與文化包容性，透過燈藝藝術成功串聯城市文化與國際交流。

    彰化縣長王惠美也率縣府一級主管團隊專程北上交流參訪，透過導覽了解台北燈節在城市行銷、文化活動策劃與觀光推廣方面的成功經驗，並與市府相關單位交流大型節慶活動的辦理模式。

    關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）（中）率領關島代表團，與台北市政府副秘書長俞振華（右二），在2026台北燈節關島主題燈區合影。（台北市永旅基金會提供）

    關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）（中）率領關島代表團，與台北市政府副秘書長俞振華（右二），在2026台北燈節關島主題燈區合影。（台北市永旅基金會提供）

    熱門推播