    首頁 > 生活

    桃園寵物明登場認養 鬃獅蜥、球蟒、玉米錦蛇、各式鸚鵡成主角

    2026/03/13 19:12 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

    桃園市政府動物保護處今年度第1季非犬貓特寵認養活動將於14日下午1點在桃園區藝文廣場舉行，認養寵物包含鬃獅蜥、球蟒、玉米錦蛇、虎皮鸚鵡、情侶鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、凱克鸚鵡、柯爾鴨、鼠及兔等等15隻動物開放認養，詳情可上動保處官網https://animal.tycg.gov.tw/查詢。

    動保處長王得吉表示，目前國人飼養非犬貓寵物（如：鼠、兔、兩生、爬蟲類及水族等）有逐年上升趨勢；近年由動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物數量很多，若經公告後無飼主領回，則透過不定期辦理認養活動，幫助非犬貓寵物媒合完善照養生活環境，並找到愛牠們的家人。

    王得吉說，凡設籍桃園市、年滿18歲，且具備飼養特殊寵物能力者，可攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前來認養，欲認養者須現場參加生命教育課程，內容包括，如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水及環境與衛生管理；遇到動物異常狀況時注意事項及護理工作，以及動物保護法規等。

    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

    桃園市政府動保處舉行非犬貓寵物認養，很受民眾歡迎。（動保處提供）

