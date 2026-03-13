為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「紅色瀑布」回來了！竹塘木棉道花開 3/21來秘境取景

    2026/03/13 18:31 記者陳冠備／彰化報導
    彰化竹塘木棉花盛開，遠望宛如紅色瀑布從天傾洩而下，吸引不少遊客前來拍照。（記者陳冠備攝）

    有「紅色瀑布」之稱的彰化竹塘木棉花道回來了！位於濁水溪河床的木棉花道去年因寒流影響花況不佳，今年春天氣候回暖，木棉花苞陸續綻放，整排火紅花朵沿枝頭盛開，遠望宛如紅色瀑布從天傾洩而下，搭配周邊翠綠農田景致，形成強烈對比，吸引不少遊客前來拍照。花道主人陳彰桓表示，目前花況約開五成，最佳賞花期可望持續至3月底。

    竹塘木棉花道長約100公尺，種植30多棵木棉樹，高度約10公尺，由於地處偏僻，需越過堤防才能到達，素有「秘境」之稱。陳彰桓說，30多年前，這裡還是砂石場，長輩們種下這排木棉樹供司機乘涼，砂石場結束營業後，他接手耕作，在幫水稻施肥時也會「順便」照顧這些樹，沒想到木棉樹越長越高，每年3月花開時節，就形成今日壯觀的紅色瀑布與鋪滿地面的「紅地毯」美景，甚至常吸引新人前來拍攝婚紗。

    陳彰桓也大方分享私房取景點，遊客從木棉道走到底，在岔路往左約20公尺，倒映著藍天白雲的翠綠水田，與一整排鮮紅的木棉花同時收入鏡頭，景色絕美。目前花開約5成，預計花期可到3月底。

    為推廣地方觀光，竹塘鄉公所將於3月21日舉辦「2026竹塘鄉水神傳說木棉花季」，活動結合賞花、路跑及趣味競賽「水田大力士」，現場還有小農市集、和服賞花體驗、抓泥鰍等活動，並邀請YOYO家族帶動跳，適合親子共遊。此外，民眾只要拍照上傳即可兌換「竹塘限定手機掛繩」，還有機會抽中家電等多項好禮。

    竹塘木棉花道目前花開約5成，預計花期可到3月底。（記者陳冠備攝）

    竹塘木棉花道長約100公尺，種植30多棵木棉樹，需越過濁水溪堤防才能到達，素有「秘境」之稱。（記者陳冠備攝）

    陳彰桓分享私房取景點，從木棉道走到底，岔路往左約20公尺，可將翠綠水田與一整排鮮紅的木棉花同時收入鏡頭，景色絕美。（記者陳冠備攝）

    竹塘木棉花道主人陳彰桓表示，每年3月花開時節，就形成今日壯觀的紅色瀑布與鋪滿地面的「紅地毯」美景，甚至常吸引新人前來拍攝婚紗。（記者陳冠備攝）

