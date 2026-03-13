桃園草漯第一、三區毗鄰道路動工 完善重劃區聯外道路系統

草漯第一、三市地重劃區毗鄰道路工程舉行開工典禮，由市長張善政主持。（記者謝武雄攝）

草漯第1、3、6區完成市地重劃後，由於重劃區以道路中心線為邊界，導致重劃區外道路沒有拓寬，不僅影響通行順暢，也限制區域整體發展，為此市府推動毗鄰道路開闢計畫，補齊道路斷點；其中，第6區毗鄰道路去年1月完成，第1、3區毗鄰道路今舉行開工典禮，總經費3.8億元，預計後年上半年完工。

動工典禮今下午在草漯停13停車場舉行，由市長張善政率眾上香祭拜地基主、執鏟破土後完成動工儀式。張善政致詞時指出，市府目前在草漯地區推動6處市地重劃單元，其中4處為公辦、2處為自辦；過去部分重劃區工程以道路中心線為邊界，造成道路僅單向拓寬，影響交通順暢與區域發展，市府編列近4億元經費推動毗鄰道路開闢工程，補齊未完成路段。

其中第一區開闢計畫道路及水溝總長約729公尺，共同管道長度約796公尺，並新設號誌化路口；第三區開闢計畫道路及水溝長度約352公尺，共同管道長度約391公尺；兩新闢道路總經費約3.8億元，其中工程費約1.4億元、用地費約2.4億元，工程預計後年上半年完工。

新建工程處長呂紹霖表示，這些道路為4米道路要拓寬為8米道路，但只有一側道路在重劃區內可以由2米拓寬為4米，重劃區外仍維持2米道路，故透過毗鄰道路計畫來弭平，同步設置排水系統及共同管道，整合電力、電信、路燈及水務等管線設施，以確保道路品質，並與重劃區道路無縫接軌。

