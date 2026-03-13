為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏菸1936文化基地3/28重新開園「屏藏心」特展秀6組原創IP

    2026/03/13 18:49 記者葉永騫／屏東報導
    「屏藏心」原創IP特展3月28日起，在屏菸1936文化基地登場。（屏東縣政府提供）

    「屏藏心」原創IP特展3月28日起，在屏菸1936文化基地登場。（屏東縣政府提供）

    休園整修半年的屏菸1936文化基地，將於3月28日重新開放，除了迎來屏東縣立美術館正式啟用，更同步推出台灣原創IP特展「屏藏心」，邀請6組人氣IP共同參與，打造融合收藏文化與角色魅力的次文化體驗。

    屏東縣政府文化處表示，「屏藏心」特展在屏菸8號倉庫展出，集結6組風格鮮明的台灣原創角色，包括深受粉絲喜愛的「H.H先生」筆下的經典角色美美，以自信的形象展現角色魅力；可愛呆萌的「鯊魚先生Mr.Shark」透過驚喜箱帶來趣味體驗；「囂搞Shaogao」以日常幽默為特色，打造輕鬆有趣的角色場景；「方坊Square Studio」則以情緒為主題營造療癒的氛圍空間；「如意．RuRu」在沉浸空間中呈現富有藝術感的角色視覺；「摩沙熊&石虎帕帕」在夢幻空間呈現出屬於他們的樣子，展現屬於台灣的可愛角色文化。不同IP各自延伸出獨特場景，使整體展覽宛如一座由角色組成的創意遊樂園。

    文化處指出，近年台灣原創角色IP逐漸受到大眾關注，許多創作者透過插畫、設計與社群平台累積粉絲，《屏藏心》特展以人們對於角色與物件的「收藏情感」為出發點，希望透過實體空間的呈現，讓角色不只存在於平面創作或網路平台，而是成為民眾可以走入、互動與拍照的文化場景，也讓更多人看見台灣原創IP所蘊含的創意能量，只要購買屏菸常設展一般票199元，即可參觀特展，屏東縣民免票入場。

    屏菸1936文化基地8號倉庫推出全新特展《屏藏心》，邀請6組台灣原創IP角色共同參與。（屏東縣政府提供）

    屏菸1936文化基地8號倉庫推出全新特展《屏藏心》，邀請6組台灣原創IP角色共同參與。（屏東縣政府提供）

    屏菸1936文化基地8號倉庫推出「屏藏心」原創IP特展，呈現台灣原創特色。（屏東縣政府提供）

    屏菸1936文化基地8號倉庫推出「屏藏心」原創IP特展，呈現台灣原創特色。（屏東縣政府提供）

