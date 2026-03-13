為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖樂齡示範中心、樂齡學習數位示範體驗場域 教育部跨海視察

    2026/03/13 17:27 記者劉禹慶／澎湖報導
    教育部終身教育司來訪，澎湖樂齡中心熱情迎賓。（湖西鄉公所提供）

    教育部終身教育司司長梁學政，率領樂齡總輔導團、南區輔導團、高雄市樂齡學習數位場域主任、千里企劃設計工作室執行長、中正大學高齡教育研究中心專任助理等貴賓，跨海蒞臨澎湖隘門視察「澎湖縣樂齡示範中心」及「澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域」的豐碩成果。

    湖西鄉長陳振中以東道主身分接待，展現地方政府對高齡教育、終身學習的重視。會議由澎湖縣樂齡學習示範中心主任李雅鈴與澎湖縣樂齡數位場域專管朱泓睿主持簡報，向與會來賓分享示範園區的沿革、發展歷程與學習故事。

    透過生動的案例與學員的學習經驗，展現澎湖在推動高齡者終身學習上的成果與特色。此次訪視不僅是肯定澎湖在樂齡教育上的努力，更希望藉由交流，促進各地樂齡學習據點合作與數位場域創新應用。

    由於澎湖邁向超高齡社會，鄉長陳振中表示，未來公所也將與中央與縣府一同協力，持續推動樂齡教育與數位學習場域建置，讓更多長者能在友善、多元的環境中持續學習，開創精彩的第二人生，打造澎湖成為銀髮族居住天堂。

    澎湖邁向超高齡社會，樂齡學習提供銀髮族歡聚一堂。（湖西鄉公所提供）

