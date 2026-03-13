綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫 馬公市公所發表成果

澎科大學生展現綠色海岸成果，將各里特色融入美食之中。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所今（13）日在國立澎湖科技大學詠風館舉辦「綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫成果發表會」，呈現近年推動社區產業文化盤點與培力的執行成果。並出版《綠色海岸的流轉與創生》專書，整理西衛、重光與烏崁3個社區近年來的產業文化與觀光資源發展成果。

活動來賓包括馬公市民代表黃旭輝、國立澎湖科技大學主任秘書陳宏斌、國立澎湖科技大學觀光休閒學院院長方祥權教授，以及馬公市各里里長與社區發展協會理事長、總幹事等地方幹部到場參與；同時邀請澎湖縣農嶼海青年創生協會理事長劉謦榕及民進黨澎湖縣黨部助理歐坤化出席，共同關心地方產業文化與社區發展議題。由計畫主持人康桓甄教授於會中分享調查成果，說明如何透過系統性盤點地方產業、文化與觀光資源，為未來社區發展與產業推動提供參考依據。

馬公市公所秘書蘇淑娟表示，市長黃健忠上任以來相當重視「一里（社區）一特色」的發展理念，希望透過地方產業文化的盤點與整理，讓各社區逐步建立自身特色。此次計畫以西衛、重光與烏崁3個社區為主要示範據點，分別以西衛手工麵線、重光珠蔥及烏崁高麗菜等地方特色產業為核心，進行產業與文化資源盤點。

透過此次計畫的調查與輔導，讓社區更清楚掌握自身特色與優勢，未來也可結合海洋委員會「領航計畫」或農業部「農村再生」等相關方案，持續推動地方創生與社區產業發展。

馬公一里一特色，匯聚成美食洪流。（記者劉禹慶攝）

