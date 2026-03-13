改善台南永康淹水問題 探索公園滯洪池召開社區說明會

改善台南永康區永明、永平、永華路一帶的淹水問題，探索教育公園將設置乾式滯洪池，兼具防洪與休憩功能。（記者劉婉君攝）

改善台南市永康區中山北路、永華路及永明街的淹水問題，市府獲得中央補助約1億4000萬元，推動大灣排水逕流分擔計畫，將利用探索教育公園設置乾式滯洪池，改造成為結合休閒與防洪的共融場域，並已至社區召開說明會，收集地方意見，目標年中工程上網招標。

永康區中山北路、永華路及永明街一帶，遇到驟降豪大雨時，易因宣洩不及導致周邊地區積淹水，水利局與規劃設計單位日前到永康社教中心，向地方民眾說明探索教育公園滯洪池的初步配置構想，永康區長李皇興、不少地方居民、永康里長魏萬順與北興里長鄭文正、市議員陳秋萍、朱正軒、林冠維、李鎮國等人均出席。

地方民眾對滯洪池未來的防洪量能以及是否能解決當地居民淹水夢魘等相當關心。

水利局說，探索教育公園滯洪池計畫設置1.1萬立方公尺滯洪空間，可容納350毫米/24小時的大豪雨等級降雨量，於洪峰過後2至3小時內排空滯留的洪水，完工後對於當地水患問題一定會改善。且滯洪池平時不蓄水，池內綠地空間可供休閒活動使用，結合地形建置全年齡共融式遊戲場。

工程目標希望於年中上網招標，若招標順利，預計9、10月動工，實際期程尚需待細部設計完成後再做評估，施工期間四周將設置圍籬隔開，以維護安全，外圍的步道則仍供民眾使用。

至於相鄰的永康公兒4-5公園設置地下滯洪池案，已向中央爭取經費，尚待中央總預算可以早日獲立法院通過後，相關經費可以到位，讓工程得以順利推動。

水利局到社區召開說明會，向當地民眾說明探索園園滯洪池初步構想。（記者劉婉君攝）

