    湯德章殉難79週年 南市議員李啟維批高中歷史課本扭曲史實

    2026/03/13 17:23 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員李啟維表示，南市高中使用的歷史課本仍寫「開羅宣言支持中華民國在戰後取得台灣」，完全違反史實。（李啟維服務處提供）

    今天3月13日是228人權律師湯德章殉難日，南市議員李啟維指出，歷史教育仍有疏漏，政府應再加把勁「歷史補課」。

    李啟維表示，1945年9月4日蔣介石發佈「布告台灣民眾文」，聲稱依波茨坦宣言接收台灣，必須服從統治，但事實上，開羅宣言與波茨坦宣言都未決定台灣的地位。

    李啟維指出，據推動「台灣主權獨立」運動的沈建德博士研究，歷史重要事件之一是1947年3月3日，台灣807人向美國領事館請願，希望美國依聯合國憲章託管台灣，最終邁向獨立。這讓蔣介石驚覺「台灣屬中華民國」的說法不成立，於是下令派兵進台，3月13日湯德章犧牲於此波屠殺之中。他感歎「開羅謊言殺了湯德章」，若當年美國及時澄清台灣地位，228大屠殺或許就不會發生。

    李啟維也對教育現況表達遺憾。他指出，南市多所高中仍沿用歷史課本寫「開羅宣言支持中華民國戰後取得台灣」，與史實不符。他批評，教育單位多年來推拖不改，甚至未發補充教材給學生，讓年輕世代難以理解湯德章犧牲的歷史意義。

    李啟維呼籲，面對歷史應勇於正視，修正課本內容、提供正確史料，才能真正尊重湯德章及所有228受難者，也避免歷史誤解被延續。

    熱門推播