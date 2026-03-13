為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中神岡國小停車場年底完工 里長盼提供優惠停車位 交通局回應了

    2026/03/13 17:10 記者張軒哲／台中報導
    神岡國小地下停車場預計年底完工。（記者張軒哲攝）

    台中市神岡國小地下停車場預計年底完工，由於神岡街區缺乏停車位，居民希望市府能保留部分車位供設籍的神岡里民使用，並考量偏鄉地區，提供折扣收費。交通局今日表示，立體停車場興建成本高，尊重市場機制，地方優惠則有月票購買。

    神岡里長王百瀛指出，神岡里是神岡區行政文教中心，里內有學校、圖書館、區公所、戶政事務所、郵局、公有市場等，公家單位停車空間有限，民眾到區公所洽公或用餐購物，常找不到停車位，雖然周邊有一處停車場，但採委外方式經營，收費竟比豐原區部分停車場貴，民眾不太買單。

    王百瀛說，神岡國小地下停車場年底將完工，當初動土時台中市長盧秀燕有提及，「找不到停車場地都來找神岡里長」，但里內至今仍缺少停車場，也期盼市府聽見里民需求，保留部分神岡國小下地停車場車位，優先提供在地設籍居民使用，斟酌減少收費標準，否則停車場恐淪為蚊子館，乏人問津。

    交通局表示，公有停車場興建取自於公共資源，使用應公平對外開放供所有人使用，目前局處公有停車場皆未保留特定停車位供特定對象使用，將規劃居民月票，販售對象為停車場出入口二側街廓延伸至交叉路口住家居民，第1次抽籤提供總格位數5%月票張數，未抽中者，可與所有登記抽籤者再次抽籤，換而言之有2次機會回饋給當地居民。

