大仁科大慶祝60週年校慶 辦寵物路跑及成果展

大仁科大展示寵物訓練成果。（記者葉永騫攝）

屏東大仁科技大學慶祝60週年校慶，明天舉辦千人寵物路跑等活動，大仁校長周德光說，大仁科大創校是以醫護為主，但隨著社會的變動，現在寵物照顧及美容也成為重要的系所，歡迎校友和民眾帶著寵物來路跑，參加校慶活動。

今天大仁科大說明這次的校慶活動內容，也展示萌犬、貓咪的訓練成果及創意走秀，由學生們展示純熟的訓練技巧與寵物的逗趣互動，並展示60週年校慶紀念酒，屏東市長周佳琪、萬丹鄉長李建霖、縣議員李世淦等人校友也都到場參加。

周德光說，大仁科技大學走過一甲子的輝煌歲月，由醫護起家，培育出數萬名的校友，醫藥、社福、休閒餐旅等多個專領域，與超過百家優質企業合作提供實習及就業合作機制，創造出高就業率，而隨著時代的改變，科系也隨之調整和改變，有些系所消失了，但也有新增的系所，現在就有最受歡迎的寵物美容等科系，大仁將持續引領人才培育，開創下一個璀璨60年。

這次舉辦的寵物「千人路跑」為象徵大仁師生將與社區共同邁向健康，除了寵物路跑，也有專業成果展與校友回娘家等活動，路跑於清晨6點到12點舉行，挑戰組為10公里，健跑組5公里，在活動中心前集合出發。

屏東市長周佳琪說，感謝大仁科大的栽培，在學校時老師用心的教導，相信大仁未來在屏東科技園區設立後，可以結合創造屏東的歷史。

萬丹鄉長李建霖（右一）、屏東市長周佳琪（右二）、縣議員李世淦（左三），都是大仁科大的校友。（記者葉永騫攝）

大仁科大六十週年慶即將展開。（記者葉永騫攝）

