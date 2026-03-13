泳池有標準水道！台南仁德全民運動館開工

台南市長黃偉哲帶領各界貴賓敲金鎚，仁德全民運動館正式開工。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府體育局投入1.965億元，打造仁德全民運動館，為新豐區首座全民運動館，今天熱鬧開工；而緊鄰的戶外游泳池，也將一併改建成室內溫水游泳池，且專業化規劃，提升至符合全國賽事規格，預計今年底完成。

體育局長陳良乾表示，台南規劃、打造6座全民體育館，仁德館將是繼2018年啟用的永華館之後，全市第2座有游泳池的全民運動館，且是長達50米的標準水道，很有未來性。

陳良乾提到，現址將改建為綜合運動館，設置6面羽球場，以及瑜珈、韻律教室，還有體適能中心與全齡體能訓練教室；加上一旁原有的籃球場、網球場，設施多樣。

游泳池則全面改建為室內溫水游泳池，並增設熱身池與SPA池。熱身池採2段式水位設計，除符合全國賽事需求外，也可委外營運作為兒童戲水池使用。

市府利用仁德運動公園既有的育樂活動中心，整建、轉型為全民運動館，今天的開工典禮，市長黃偉哲主持，帶領各界貴賓祈福。

隨後進行敲金鎚儀式，希望工程順利、平安，仁德區長許博森與議員杜素吟、郭鴻儀、吳禹寰等人也到場，地方鄉親出席見證歷史性的一刻。

黃偉哲表示，完善的運動設施已成為重要公共建設，市府自籌經費推動仁德全民運動館，規劃設置多功能運動空間，滿足不同年齡層的需求，在生活中就近運動，促進健康。

仁德全民運動館完工後，將有效提升新豐區運動設施量能，打造兼具休閒、運動與社區交流功能的公共空間。

黃偉哲強調，將持續推動運動設施建設與優化，提供市民更便利、多元的運動環境，鼓勵養成規律運動習慣，朝健康城市與宜居城市的願景邁進。

