    成德高中戒嚴？學生控外套沒穿最外層「被問候」 校方回應了

    2026/03/13 17:04 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市成德高中學生網路社群發文控訴，外套沒穿最外層就被校方問候。（記者洪美秀攝）

    新竹市成德高中有學生貼文指稱，近期天冷，學生只要進校門前外套沒穿在最外層，就會被抓被問候，有時離校門口還有段距離就被抓，學校作風像是戒嚴時期。校方回應，依教育部相關規定，學生得依個人對氣溫冷熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服；天氣寒冷時，學校亦應開放學生於校服內外加穿保暖衣物。經查，學校都僅是口頭提醒或勸導，並未登記或處分。

    校方說，學校目前提供長短袖上衣、長短褲及外套等校定服裝，學生如仍感寒冷，可依規定加穿外套、圍巾或帽子等保暖衣物。學校已在週會及公開場合宣導，學校在校門口及專車下車處進行正向管教，對服裝儀容未符規定學生是口頭提醒與勸導，未進行登記或處分。市府教育處則請學校依照教育部規定管理學生服儀，落實相關原則。

    學生在網路社群發文指稱，成德迎來戒嚴時期，學校近期狂抓外套沒穿在最外層的學生，有時離校門口很遠就開始抓及問候，更甚者還在新竹火車站校車停放處就開始抓，只要穿非校服外套或沒露出校服就被問候。天冷，學校校服不保暖，穿保暖衣服還要被學校以不符合服裝儀容問候。

    校方回應有關火車站部分，因學校設有一班交通車在火車站前供學生上下車，學校會定期辦理學生通學安全訪查（約1至2週1次），了解學生搭乘情形。訪查過程如發現學生服儀不整，也都僅口頭提醒，未有登記情形。學校對服裝儀容相關規範都依教育部規定辦理。只是部分學生與他校或過往作法比較，認為學校管理較為嚴格、彈性不足。學校將檢視相關規定及管理方式的適切性，兼顧規範落實與學生感受，減少爭議。

    熱門推播