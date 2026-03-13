「南霸天」漢神百貨進軍台中開幕倒數 入口藝術裝置長這樣

台中漢神百貨不到一個月即將開幕，入口裝置藝術長這樣。（記者廖耀東攝）

台中漢神百貨即將於4月10日開幕，大樓外觀與主體結構已大致完成，「HANSHIN」招牌已掛上外牆，不過，大門入口持續施工，包含地坪鋪設、景觀配置與門面細節仍在收尾，施工團隊加緊趕工，力拚如期開幕。

入口前大型裝置藝術已設置完成，周邊景觀工程同步進行，未來可望成為新打卡地標。儘管門面仍可見施工痕跡，但整體開幕氣氛已逐漸升溫。

漢神百貨多年來在南台灣百貨業具有代表性地位，首度進軍台中市場，被視為「南霸天百貨」正式北上挑戰中部市場，也讓台中百貨競爭格局再度升級，格外受到業界關注。

不少台中市民也期待新百貨加入後，能帶動更多品牌進駐與開幕優惠，透過百貨之間的競爭，帶來更優惠的商品價格與服務體驗。隨著開幕日期逐漸逼近，一場備受期待的台中百貨大戰，也即將正式登場。

將於4月10日開幕的台中漢神百貨，目前進入最後倒數階段。（記者廖耀東攝）

「HANSHIN」招牌已掛上外牆，各個入口處仍持續施工中。（記者廖耀東攝）

