    生活

    6200萬打造全國最長校園電扶梯 銘傳大學今動土

    2026/03/13 16:32 記者林曉雲／台北報導
    銘傳大學中央梯道電扶梯今動土。（銘傳大學提供）

    銘傳大學中央梯道電扶梯今動土。（銘傳大學提供）

    為改善校園通行動線並提升學習環境便利性，銘傳大學斥資6200萬元，在台北校區興建「全台校園最長」中央梯道電扶梯，今（13）日舉行動土儀式。未來師生與訪客從中山北路校門口進入校園後，可直接搭乘電扶梯前往教學核心區，減少長距離爬階梯的不便，讓校園移動更加安全便利。

    銘傳大學總校長李銓表示，中央梯道電扶梯完工後，將可分散目前集中於階梯的人流，提升整體動線安全性與通行效率。此次工程除在規模與長度上刷新校園紀錄，也融入智慧與永續設計理念。電扶梯上方將設置遮陽避雨的遮棚，並結合轉換效率達25%以上的單晶矽太陽能板，所產生的綠電將供應電扶梯運作及夜間照明使用。

    校方指出，電扶梯兩側將搭配櫻花造景與夜間燈光設計，使原本單純的通行空間轉化為兼具景觀與功能的校園廊道，營造更具特色的校園環境。

    動土典禮當日邀集多位產官學界人士出席，包括教育部政務次長劉國偉、內政部政務次長馬士元、台北市副市長張溫德及銘傳大學總校長李銓等人共同執鏟動土，象徵工程正式啟動。

    銘傳大學表示，校方自2018年起已陸續設置5座無障礙箱型景觀電梯，持續改善校園垂直通行環境。未來中央梯道電扶梯完工後，將進一步完善校園動線系統。依照工程規劃，預計於2027年3月啟用，期盼透過校園空間與交通動線的優化，提升師生日常移動便利性，同時強化校園安全與整體生活品質。

    銘傳大學中央梯道電扶梯今動土。（銘傳大學提供）

    銘傳大學中央梯道電扶梯今動土。（銘傳大學提供）

