為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    消基會抽驗25款泥膜 一品牌被驗出砷含量8.3ppm超標

    2026/03/13 16:39 記者吳亮儀／台北報導
    消基會今天公布市售泥膜檢驗結果。（消基會提供）

    消基會今天公布市售泥膜檢驗結果。（消基會提供）

    消基會今天（13日）舉行記者會，公布抽驗市售25件泥狀清潔面膜的檢驗結果，其中一件「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」被檢驗出的砷含量高達8.3ppm，遠超過我國限量規定3ppm。

    泥狀清潔面膜（泥膜／黏土面膜／clay mask）是潔面產品之一，很多人會使用以去除皮膚上積聚的汙垢、油脂，主要利用高嶺土（Kaolin）、膨潤土（Bentonite）等天然黏土的多孔吸附（離子交換）、控油（皮脂調節）、礦物質補充及添加特定成分等特性，利用負電荷從孔隙深處吸附帶正電荷的重金屬、毒素和細菌。

    消基會指出，泥膜的核心礦物原料高嶺土、膨潤土或海泥直接開採自地殼，在自然形成過程中，黏土易受地質環境影響而吸附微量的鉛或鎘等重金屬元素，若使用品質低劣或未精煉的商品，這些微量重金屬可能引發敏感族群的過敏反應，長期使用對皮膚將產生風險。

    消基會抽驗市售25件樣品，有2件標示不符合，其中1件為「I'm From甜菜根淨化泥膜」，其中文標示標籤黏貼於英文全成分標示上，讓消費者選購當下無法檢視成分；另外1件「（【COSRX】變色塗抹泥狀面膜）」沒有任何中文標示。

    另外檢驗泥膜中鉛、鎘、砷及汞含量，「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」被檢出8.3 ppm，高於限量、不符規定。消基會指出，若經主管機關地方衛生局判定確認不符合，可依「化粧品衛生安全管理法」處2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播