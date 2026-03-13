消基會抽驗25款泥膜 一品牌被驗出砷含量8.3ppm超標

消基會今天公布市售泥膜檢驗結果。（消基會提供）

消基會今天（13日）舉行記者會，公布抽驗市售25件泥狀清潔面膜的檢驗結果，其中一件「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」被檢驗出的砷含量高達8.3ppm，遠超過我國限量規定3ppm。

泥狀清潔面膜（泥膜／黏土面膜／clay mask）是潔面產品之一，很多人會使用以去除皮膚上積聚的汙垢、油脂，主要利用高嶺土（Kaolin）、膨潤土（Bentonite）等天然黏土的多孔吸附（離子交換）、控油（皮脂調節）、礦物質補充及添加特定成分等特性，利用負電荷從孔隙深處吸附帶正電荷的重金屬、毒素和細菌。

消基會指出，泥膜的核心礦物原料高嶺土、膨潤土或海泥直接開採自地殼，在自然形成過程中，黏土易受地質環境影響而吸附微量的鉛或鎘等重金屬元素，若使用品質低劣或未精煉的商品，這些微量重金屬可能引發敏感族群的過敏反應，長期使用對皮膚將產生風險。

消基會抽驗市售25件樣品，有2件標示不符合，其中1件為「I'm From甜菜根淨化泥膜」，其中文標示標籤黏貼於英文全成分標示上，讓消費者選購當下無法檢視成分；另外1件「（【COSRX】變色塗抹泥狀面膜）」沒有任何中文標示。

另外檢驗泥膜中鉛、鎘、砷及汞含量，「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」被檢出8.3 ppm，高於限量、不符規定。消基會指出，若經主管機關地方衛生局判定確認不符合，可依「化粧品衛生安全管理法」處2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。

