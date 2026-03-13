南投埔里民宿超賣挨轟 房東喊冤：經營者所為

南投埔里鎮「星月心」民宿，遭投訴超賣房間導致無法入住，民宿蔡姓房東澄清，超賣係委外的劉姓經營者疏失，與民宿所有人無關。（取自民宿臉書）

228連假南投埔里鎮「星月心」民宿遭投訴房間「超賣」，導致訂房無法入住，受害遊客超過5組，引發網路撻伐，民宿評價一落千丈，民宿蔡姓房東表示，民宿去年已委託劉姓業者經營，卻屢傳超賣，對商譽造成影響，除澄清與自身無關，後續也會對劉某追究責任。

民宿劉姓經營者則回應，民宿超賣歸責經營團隊疏失，與蔡姓房東無關，對遊客、房東感到抱歉，有關超賣補償，除退還訂金，也會主動聯繫受害遊客，提出補償方案以示歉意，未來針對訂房作業會再精進，並加強第一線員工訓練，避免類似事件發生。

「星月心」民宿蔡姓房東指出，民宿營運已10多年，惟前幾年受疫情影響，他才委外交由旅行社經營，並讓經營者沿用「星月心」名稱，他單純只收租金，未參與民宿經營。

去年5月他與旅行社的劉姓經營者簽約，惟期間民宿就傳有超賣情事，最近的228連假，竟爆出嚴重超賣，甚至經營團隊的員工還嗆無法入住的遊客「要告去告」，重創民宿網路評價，商譽受損。

蔡說，民宿超賣是「房客」劉姓經營者所為，但「房東」卻要承受苦果，為此他必須澄清以維名譽，後續也會向劉某追究相關賠償責任。

南投埔里鎮「星月心」民宿遭投訴連假超賣，承租民宿的劉姓經營者坦承疏失，並退還訂金，也強調超賣與民宿蔡姓房東無關。（劉姓經營者提供）

