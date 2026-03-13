為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    8颱風名走入歷史！奇葩新名曝光 吳聖宇：將見「點心颱風」

    2026/03/13 16:32 即時新聞／綜合報導
    颱風萬宜（Man-yi）替換為Dim-sum（點心），就是廣式點心的意思，示意圖。（路透）

    颱風萬宜（Man-yi）替換為Dim-sum（點心），就是廣式點心的意思，示意圖。（路透）

    颱風委員會近日召開第58屆會議，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日透露，今年確定將會除名8個颱風名字，新名字將在2027年提出。另外，去年被除名的颱風，今年更換後的名字竟有「點心」（Dim-sum）等奇葩名稱。吳聖宇笑稱，未來可能真會出現「點心颱風」的正式名稱。

    吳聖宇今日在粉專發文表示，今年決議除名的8個颱風名字有：韋帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）。

    至於去年被除名的颱風名，今年提出更換後的新名字則為：艾維尼（Ewiniar）替換為Tirou（仙丹花），摩羯（Yagi）替換為Tomo（船尾座），燕子（Jebi）替換為Narae （翅膀），山陀兒（Krathon）替換為Burapha（東方），潭美（Trami）替換為Hoaban （羊蹄甲），康芮（Kong-rey）替換為koki（香坡壘樹），桔梗（Toraji）替換為Gaeguri（青蛙），萬宜（Man-yi）替換為Dim-sum（點心），天兔（Usagi）替換為Hebi（巨蛇座）。

    吳聖宇笑稱，颱風名字越換越奇葩，尤其是萬宜被替換後的點心，真的就是廣式點心的意思，不管是音譯還是意義都叫點心，所以很有可能會出現「點心颱風」的正式名稱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播