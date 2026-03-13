8颱風名走入歷史！奇葩新名曝光 吳聖宇：將見「點心颱風」

颱風萬宜（Man-yi）替換為Dim-sum（點心），就是廣式點心的意思，示意圖。（路透）

颱風委員會近日召開第58屆會議，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日透露，今年確定將會除名8個颱風名字，新名字將在2027年提出。另外，去年被除名的颱風，今年更換後的名字竟有「點心」（Dim-sum）等奇葩名稱。吳聖宇笑稱，未來可能真會出現「點心颱風」的正式名稱。

吳聖宇今日在粉專發文表示，今年決議除名的8個颱風名字有：韋帕（Wipha）、竹節草（Co-May）、米塔（Mitag）、樺加沙（Ragasa）、博羅依（Bualoi）、麥德姆（Matmo）、海鷗（Kalmaegi）、鳳凰（Fung-Wong）。

至於去年被除名的颱風名，今年提出更換後的新名字則為：艾維尼（Ewiniar）替換為Tirou（仙丹花），摩羯（Yagi）替換為Tomo（船尾座），燕子（Jebi）替換為Narae （翅膀），山陀兒（Krathon）替換為Burapha（東方），潭美（Trami）替換為Hoaban （羊蹄甲），康芮（Kong-rey）替換為koki（香坡壘樹），桔梗（Toraji）替換為Gaeguri（青蛙），萬宜（Man-yi）替換為Dim-sum（點心），天兔（Usagi）替換為Hebi（巨蛇座）。

吳聖宇笑稱，颱風名字越換越奇葩，尤其是萬宜被替換後的點心，真的就是廣式點心的意思，不管是音譯還是意義都叫點心，所以很有可能會出現「點心颱風」的正式名稱。

