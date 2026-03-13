進香季+天氣變熱登革熱蠢動 雲林巡檢728積水容器揪出孑孓

防治登革熱雲林縣衛生局、北港衛生所防疫人員加強室內外積水容器巡檢。（記者黃淑莉攝）

天氣變熱，進入蚊蟲孳生季，登革熱蠢蠢欲動，雲林縣衛生局統計，雲林去年及今都沒有本土病例，但有22例境外移入病例，2024年北港地區有監測到登革熱病媒蚊埃及斑蚊幼蟲，加上現為進香旺季，為降低本土疫情風險，衛生局防疫人員加強村里環境巡檢，仍有積水容器檢出有孑孓，呼籲民眾清除室內外易積水容器。

登革熱病媒蚊主要有白線斑蚊、埃及斑蚊，其中埃及斑蚊傳播力強，過去分布在嘉義以南，2024年國家衛生研究院在北港朝天宮周邊多處村里監測到埃及斑蚊孑孓，且捕獲成蚊，為防範本土登革熱疫情擴散，國衛院、縣府展開長期監測。

衛生局長曾春美說，雲林已連續2年沒有登革熱本土案例，但北港前年底仍有發現病媒蚊幼卵，孵化後確認為埃及斑蚊，衛生局持續每月在全縣各村里環境巡檢，及在北港地區加強埃及斑蚊防治工作，由防疫人員深入社區，逐戶巡檢、清除積水容器等孳生源。

曾春美指出，截至2月底全縣共巡檢121個村里，發現728件積水容器，其中有14件有孑孓，以北港最多有7件，其次二崙有5次，土庫及崙背各1件，經鑑定都不是登革熱病媒蚊。

曾春美說，檢出陽性孳生源的容器，以花盆底盤、水桶最多，埃及斑蚊偏愛在人類居住的地方活動，最常孳生在家戶周邊小型積水容器，只要積水就可能成為病媒蚊的溫床，而且不是髒水才會孳生蚊蟲，乾淨、靜止的水體才是牠們的最愛，請大家落實清除積水容器。

