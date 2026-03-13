中央大學校長蕭述三（左）與台電董事長曾文生今日代表簽署合作意向書（MOU），共同推動「大學節能及電力韌性推動建置案」。（中央大學提供）

國立中央大學推動能源轉型，強化校園電力韌性，今（13）日與台灣電力公司簽署合作意向書（MOU），共同推動「大學節能及電力韌性推動建置案」，透過建置校園微電網、儲能系統與智慧電力調度機制，打造兼具節能與能源安全的示範校園，也為台灣推動2050淨零排放目標提供實務驗證場域。

簽署儀式由中央大學校長蕭述三與台電董事長曾文生共同完成。蕭述三說，中央大學長期投入能源與永續科技研究，此次合作不僅是節能減碳行動，更重要的是透過學術研究與產業實務結合，強化電力系統的韌性與穩定性，協助台灣在能源轉型過程中面對各項挑戰。

此次計畫由中央大學電機工程學系教授陳正一團隊主導，將在校園內建置「模組化聚落式微電網（MRM）」。系統整合1MW／3MWh儲能設備、250kWp太陽能發電系統及多元電力來源，透過智慧調度系統提升能源使用效率，並可作為校園能源管理與電網研究的重要平台。

陳正一說明，當外部電網發生異常時，微電網系統可立即切換為獨立運作的「孤島模式」，確保校內精密實驗設備與研究設施持續運作，以中央大學多項高精密機械與機電實驗室為例，系統可維持至少4小時穩定供電，降低停電對研究與設備造成的損失。

此外，微電網系統亦具備電力調度與儲能調節功能，可在用電高峰時釋放儲能、低谷時進行充電，達到調峰填谷效果，進一步提升整體能源使用效率，並協助校園節能減碳。

陳正一指出，為確保系統安全與穩定，研究團隊依循台電「儲能系統併聯技術要點」，進行完整的電力潮流與諧波影響分析。此次與台電簽署合作意向書，象徵校園微電網技術從學術研究逐步邁向實際應用，也將使校園能源系統與台電電網建立更緊密的技術合作關係，未來中央大學也規劃發展「電力服務供應商（PSP）」角色，將校園微電網的模組化技術推廣至產業與社區應用，提供更具彈性與環保的電力解決方案。

蕭述三說，學校近年積極推動永續發展與綠能科技研究，並多次獲得國家永續發展獎等肯定，未來將結合校內永續與綠能科技研究學院資源，持續深化與台電合作，培育電力與能源管理專業人才，同時以實際行動朝2050年碳中和校園目標邁進。

中央大學與台電合作打造校園微電網，強化電力韌性。（中央大學提供）

