    首頁 > 生活

    白色情人節約會來這裡！竹子湖海芋季開跑 打卡白色花海地景

    2026/03/13 16:04 記者孫唯容／台北報導
    春季賞花再添新亮點，每年3月中旬至4月底正值海芋盛開時節，陽明山竹子湖海芋季今（13）日起至4月26日舉辦，今年主題以「花田樂章」為主題。（記者孫唯容攝）

    春季賞花再添新亮點，每年3月中旬至4月底正值海芋盛開時節，陽明山竹子湖海芋季今（13）日起至4月26日舉辦，今年主題以「花田樂章」為主題，潔白盛開的海芋在山谷間搖曳生姿，宛如音符流動，化身戶外音樂舞台，春天浪漫景緻成為熱門打卡景點。

    今天開幕儀式台北市副市長林奕華出席，她致詞時表示，目前竹子湖海芋季已成為台北指標性的農業聚落，從早期單純的農業生產，到結合採花體驗、農園餐飲與花田景觀的休閒農業模式，逐步從農村轉型，今年花季也特別融入生態保育，透過導覽體驗，讓民眾認識竹子湖豐富的自然生態。林奕華也喊話民眾，明（14）日就是白色情人節，希望大家都來陽明山欣賞海芋。

    北市產業發展局與北投區農會規劃多項活動，花季期間每逢週末上午10時30分與下午2時，現場提供免費的生態人文導覽，由專業解說員帶領遊客漫步水車寮步道與頂湖地區，介紹竹子湖百年農業文化與自然生態，更推出「海芋繡球印卡讚」、「海芋傳情，郵你心意」現場設有期間限定臨時郵局，遊客可使用紀念郵戳寄出海芋明信片，並透過「印卡讚」活動免費列印照片，留下美好回憶。

    產發局指出，海芋季推出「IG打卡點地景花藝設計展」，邀集竹子湖11家農園共同打造創意地景花藝裝置，透過不同農友的巧思呈現花田與音樂的主題意象，其中，名陽匍休閒農莊以結合樹蛙造景與竹笛元素的作品「海芋風鈴下的蛙聲」獲得金質獎；曹家花田《舞動烏克麗麗》以及生活園藝《發現花田樂境》則榮獲銀質獎，音樂意象融入花海設計，吸引不少遊客拍照打卡。

    陽明山海芋季吸引民眾打卡。（記者孫唯容攝）

    林奕華也喊話民眾，明（14）日就是白色情人節，希望大家都來陽明山欣賞海芋。（記者孫唯容攝）

    名陽匍休閒農莊以結合樹蛙造景與竹笛元素的作品「海芋風鈴下的蛙聲」獲得金質獎。（北市產發局提供）

    生活園藝《發現花田樂境》則榮獲銀質獎，音樂意象融入花海設計，吸引不少遊客拍照打卡。（記者孫唯容攝）

