女員工陳屍冷凍庫震驚全台 成家小館拆冷凍庫、進貨新食材重開業

台北市文山區知名餐廳「成家小館」，上個月發生女員工陳屍冷凍庫的離奇事件，引發全台關注。事發後，店家立刻停業整頓，昨（12）日店家在臉書發布聲明，表示已拆除該冷凍庫，並完成所有設備安檢，同時還銷毀相關食材重新進貨，並且為同仁安排心理諮商。餐廳宣布，將在今（13）日再次開業，重新出發。誠懇的聲明一出，獲得不少網友支持。

成家小館昨日在臉書發文表示，發生意外之後，這段時間感謝各界關心，而該餐廳將在今日重新恢復營業。

成家小館說明，暫停營業期間，餐廳已全力配合相關單位完成調查，且進行重大整頓，致力提供顧客安全、安心的用餐環境。

首先餐廳場域進行全面整備，相關冷凍設備已永久拆除並移離，倉儲與設備均完成安全檢查，杜絕潛在風險。

其次，在食材安全管理上，餐廳已將相關食材已全數銷毀，營業後使用全新進貨食材，嚴格把關衛生與品質。

最後，餐廳也為同仁安排專業心理諮商與輔導，協助全體同仁以穩定的狀態回到工作崗位。

店家表示，這段時間的沉澱與整備，是為了讓每位顧客與夥伴在更安心的環境中相聚。再次感謝多年來對於成家小館支持與愛護的長官、朋友們，「您的鼓勵是我們重新出發的動力。誠摯邀請您，自3月13日起再次蒞臨。」

文章PO出後，不少網友留言支持：「這是我看過最有行動力的餐廳，竟然連發生事情的冷凍庫都整個拆掉了」、「明年的年菜還是要訂你們家的」、「辛苦了，負責任的良心好店家」、「永遠支持」。

還有網友分享小故事：「我小的時候唸力行國小，忘記熱便當，不敢跟我媽媽說，班上同學是成家小館的女兒，看到我中午沒有飯吃，打公用電話跟她媽媽說，老闆娘馬上包了一個飯盒送來，只跟我說下次要注意，如果還有這種情形再跟她說，她們就是這麼好的一家人，希望成家小館能平安渡過這場風波。」

