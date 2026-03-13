少子化沒感覺？網友曝「一行業」超明顯 全台生活品質下降中

網友指出，少子化影響最有感的就是服務業，示意圖。（資料照）

台灣出生數持續探底，有網友近日指出，雖然少子化問題已經喊好久了，但好像沒有實際感受。不過，不少網友表示，其實在一件事情上非常有感，就是「服務業」品質變化極大，「超商都出現移工店員了」、「火鍋店服務員態度越來越差」，其中服務業缺工，更讓不少網友表示，全台生活品質越來越差，也有網友指出，這類變化在台北市特別有感。

一名網友在PTT八卦板以「少子化有開始影響到你的生活了嗎」為題發文，認為各行各業目前看起來運轉尚稱正常。並詢問網友：「有人已經感受到少子化有開始影響到你的生活了嗎？」但底下的鄉民隨即點破現實。

許多網友紛紛表示，現在走進連鎖便利商店、連鎖速食店或八方雲集等餐廳，店員由外籍移工擔任的比例大幅增加，「以前移工只做粗工，現在超商、手搖飲店一堆移工，中文還講得很溜」、「去中壢或北車，真的會以為已經出國了」。甚至連指標性的圓山飯店或高檔餐廳，也開始出現外籍服務人員的身影。

除了人力來源的改變，「服務品質下降」也成了眾矢之的。有網友感嘆，現在服務業因為「招不到人」，老闆根本沒得挑，導致員工素質參差不齊，「店員臉一個比一個臭，語氣也很差，你要買不買隨便你的態度」、「以前很多火鍋店開到半夜，現在因為請不到人，晚上11點就關門了」，表示生活品質正漸漸下降。也有網友提到，這種現象在台北市等大都市特別明顯，「台北街頭10歲以下的兒童越來越少，反而是閒置的老年人口在捷運上占了大多數」。

網友也提到，少子化帶來的「高齡化」正改變商圈生態。有補教業者表示，五年前預期少子化會趨於嚴重就已賣掉補習班，現在學校周邊的出租套房和商圈確實開始崩潰。鄉民紛紛感嘆：「現在還有最龐大的七年級在撐著，等這群人老了，感受會更驚人」、「少子化不是沒影響，是溫水煮青蛙，等你有感的時候已經來不及了」。

