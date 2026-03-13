為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵高雄機廠舊廠房變身親子遊樂園區 今年6月完工免費開放

    2026/03/13 15:32 記者葛祐豪／高雄報導
    完工後的滑步車兼直排輪場模擬圖。（ 工務局提供）

    完工後的滑步車兼直排輪場模擬圖。（ 工務局提供）

    台鐵高雄機廠舊廠房即將華麗轉身，工務局推動的「高雄親子遊樂園區統包工程」正火速進行中，目前工程實際進度達67.84%，超前4.27%，副市長林欽榮今（13）日前往工地視察，指示工程務必如期於今年6月完工，打造一處兼具規模與特色的半室內親子遊樂空間，屆時將全面免費開放使用，讓大家暑假能攜家帶眷來體驗。

    林欽榮指出，台鐵高雄機廠位於苓雅、鳳山交界，曾是台灣經濟發展的重要運輸據點，隨著機廠遷至潮州，原址閒置多年。

    高市府為活化此區域，推動都市計畫變更及重劃作業，親子遊樂園區正是活化的第一步，園區保留貨車工場建築原貌，延續鐵道紋理的歷史記憶，同時活化再利用廠內設施，兼顧文化保存與現代休憩需求。

    林欽榮強調，高雄近年建置多處大型特色遊戲場，此次打造的「高雄親子遊樂園區」占地約1.5公頃，規劃多元設施，包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，是一處可遮風避雨的半室內型活動場域。

    工務局長楊欽富說明，工程將拆除原有石棉瓦屋頂，並設置太陽能光電板，採半室內、半戶外設計，打造高雄首座半室內親子遊戲場。

    為便利民眾進入，除武慶二路大門外，另於武昌路及輕軌武昌站附近增設出入口，並規劃229格汽車位及75格機車位（含無障礙車位），滿足停車需求。

    親子遊樂園區現況鳥瞰。（工務局提供）

    親子遊樂園區現況鳥瞰。（工務局提供）

    副市長林欽榮（中）前往視察進度。（工務局提供）

    副市長林欽榮（中）前往視察進度。（工務局提供）

    完工後的火車車廂導覽兼賣店模擬圖。（工務局提供）

    完工後的火車車廂導覽兼賣店模擬圖。（工務局提供）

