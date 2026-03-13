「大和」直送大和 今年首批「落山風」洋蔥近20噸封櫃銷日

恆春洋蔥碩大飽滿又香又甜。（記者陳彥廷攝）

恆春半島是國內洋蔥首屈一指的產地，不僅產量佔全國逾25%，口感更是鮮甜香脆，國產高品質洋蔥獲得日本青睞，近20噸的「恆春大和蔬果生產合作社」洋蔥今天正式封櫃銷日，理事主席謝信惠指出，今年洋蔥品質極佳，價格也更好，冰到10月都還能像蘋果一樣「金鑠鑠」（台語）。

3月值國產洋蔥主要產季，農業部農糧署輔導屏東縣恆春大和蔬果生產合作社的19.2噸洋蔥今天正式裝櫃啟航，由農業部次長胡忠一偕農糧署官員及在地農民、仕紳一起將櫃子封起，讓質地細緻的台灣洋蔥從大和送「大和」，拓展外銷通路。

恆春半島洋蔥產季正逢落山風季，受惠乾淨的落山風吹走空污、不讓細菌滋生，品質一直以來都是首屈一指，胡忠一說，早在1960、70年代，台灣洋蔥即為日本人首選，其中恆春半島的厲害農民，不斷精進技術提升品質及產量，不僅產量多，品質更極為突出，農業部積極向外擴展，今年的輔導外銷中，首批銷日的恆春洋蔥就達到19.2噸。

胡忠一指出，國內洋蔥產期為每年12月到隔年4月，冷鏈保存有最長半年的賞味期，之外洋蔥皆須進口，此模式全球皆然，也因此台灣的洋蔥能於日本國內無洋蔥期間進軍，不僅能降低國內短期盛產的壓力，還能為農民賺取更佳的報酬，更成為台灣的外匯來源。

胡忠一表示，接下來還會陸續輸出到韓國、馬來西亞等國家，預計今年光是大和生產合作社就可輸出4到500噸的洋蔥，而去年全年台灣外銷的洋蔥數量僅404噸，今年一定超越，且可望突破600噸大關。

該合作社說，目前是沖繩需求量大所以先送沖繩，後續已有東京都的通路在洽談，有機會且有量就會盡量外銷，接下來1個月希望不要太早下大雨，品質優良的洋蔥產量就能維持。

農糧署南區分署指出，恆春半島洋蔥蔥味濃郁品質佳且含水量較低並耐貯藏，受市場青睞，而洋蔥所含硫化物可提升免疫力，是最佳的健康蔬菜選擇，加上烹調方式多元，皆可展現其鮮甜好滋味，歡迎消費者於各大超市賣場或電商通路多加選購。

大和合作社的洋蔥產量相當高。（記者陳彥廷攝）

今年首批銷日的國產洋蔥，重達19.2噸。（記者陳彥廷攝）

首批銷日的國產洋蔥今天正式封櫃直送沖繩。（記者陳彥廷攝）

