哪個大學最會考國考？這個年齡層首次報考錄取率高

國家考試錄取者的學校來源呈明顯差異。最新研究分析顯示，技術類科錄取者分布於32所大學，國立成功大學在5個類科皆進入前10名，國立中興大學也有4個類科名列前10名；相較之下，行政類科錄取者主要集中於21所學校，國立台北大學與國立政治大學在各主要行政類科均進入前10名，並在一般行政、人事行政與地政等類科名列前3名，展現出在國家考試人才培育上的高度競爭力。

國立台北大學公共行政暨政策學系助理教授林俞君、台北市立大學社會暨公共事務學系教授李俊達分析2024年4大國家考試（高考三級、普通考試、地方特考三等及四等）錄取者資料。研究指出，當年度共錄取7325人，其中未滿30歲者4316人、占59%；30歲以上者3009人、占41%，整體來看，年輕族群仍是國家考試錄取者的主要來源。

研究也發現，未滿30歲錄取者投入國考的時間相當集中，這些考生開始投入國考的中位數年齡為23歲，多半在大學畢業後不久即開始報考，且約50%考生集中在22歲至24歲之間，顯示不少青年將國家考試視為重要的職涯選項。

從考試行為觀察，未滿30歲錄取者對國考的投入程度也相對穩定，研究顯示，未滿30歲錄取者平均報考4.7次、實際到考4.1次，差距僅0.6次；相較之下，30歲以上錄取者平均報考10.6次、到考8.4次，兩者差距達2.2次，這代表年輕考生報名後多半會實際到考，對考試投入程度較高。

在上榜時程方面，未滿30歲考生的早期錄取機率也較高，以高考三級為例，約35.7%的未滿30歲錄取者在第一次報考即成功上榜，而30歲以上錄取者第一次考上的比率僅18.4%。整體而言，不論高考三級、普通考試或地方特考，未滿30歲錄取者在早期考試階段的錄取機率普遍高於年長族群。

考試院「國家人力資源論壇」電子報最新第39期主題為考銓資料庫數據分析，考試院秘書長劉建忻表示，考試院近年積極推動考銓資料分析與循證決策，希望透過數據呈現政府人力資源的真實樣貌，將持續與學界合作深化研究成果，作為制度精進與政策研議的重要參考。

