桃市府活化台66線快速道路橋下空間 設置平鎮4里市民活動中心

桃園市長張善政（中）出席「平鎮區新貴北貴北富南勢市民活動中心」聯合啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

桃園市平鎮區新貴、北貴、北富、南勢等4里，一直都沒有專供里民集會或活動使用的市民活動中心，市府爭取台66線快速公路橋下空間，斥資約4700萬元，新建2處多功能社區場域，讓4里的里長與鄉親都很開心：「以後辦活動可以不用到處借場地了！」

市長張善政今（13）日下午出席「平鎮區新貴北貴北富南勢市民活動中心」聯合啟用典禮時說，為了提供民眾更多優質的運動或集會等空間，市府積極與公路局協調，已完成設置極限運動場、機車練習場等，考量新貴等4里沒有市民活動中心，並不方便，市府與公路局協調後，也爭取到台66線橋下的閒置土地用以設置市民活動中心。

新貴北貴市民活動中心位於快速路二段與關爺南路口的橋下空間，為1層樓建築、面積226平方公尺，北富南勢市民活動中心則在鄰近的台66線橋下，同樣是1層樓建築、面積258平方公尺。

平鎮區長蕭巧如表示，橋下活動空間雖受限，但有了市民活動中心，除可提升土地使用效益，也能提供場所讓里民就近參加集會或活動，2個中心都設置哺乳室、里辦公室，可提供社區會議、長者關懷據點、文化課程等使用。

新貴等4里的居民說，過去里內若要舉辦活動，因為沒有市民活動中心，只能向學校借用場地或在室外舉辦，中心啟用後，未來不論是里內集會或辦活動都會更方便，有助於凝聚社區向心力。

平鎮區新貴北貴市民活動中心啟用。（記者周敏鴻攝）

