屏東海豐圳寮濕地復育植栽、改善環境 打造草鴞棲地示範區

草鴞巢內成鳥和幼鳥。（屏科大鳥類生態研究室提供）

屏東縣政府配合林業及自然保育署推動白茅草地營造及「生態服務給付」計畫，規劃草鴞棲地復育行動，以海豐圳寮濕地作為示範場域，透過植栽復育與環境改善，打造適合草鴞棲息與覓食的生態環境，未來更將在林邊溪流域規劃約一公頃復育基地，擴大草鴞可利用的生活空間，讓被稱為「猴面鷹」的草鴞能在屏東這片土地持續繁衍，也為農業、生態與土地共生共榮建立永續典範。

昕昌生態科研公司表示，從黑鳶保育擴展至黑翅鳶、水雉與草鴞等農地鳥類，透過生態調查、棲地營造與農友合作，建立兼顧農業生產與生態保育的農業模式，結合保育理念的農產品牌，如「老鷹紅豆」、「霧峰黑翅鳶米」、「貓頭鷹鳳梨」及「友善草鴞農產品標章」，讓消費者在選購農產品時，也能透過市場力量支持生態保育。

高樹鄉「彩林農園」，園區採行無毒生態農法，並以被稱為「鵝霸」的鵝群巡守農園，透過自然方式驅離蛇鼠與蟲害，園主李淑萍說，友善耕作初期收成不穩與病蟲害挑戰，但建立穩定的農田生態系，就能讓農業生產與生態保育並行。

林業及自然保育署表示，「生態服務給付」制度是促進農地保育的重要政策工具，農友只要配合設置猛禽棲架、農作期間不使用除草劑與毒鼠藥，並避免餵養遊蕩犬貓，即可申請每公頃每年最高2萬元的獎勵金，透過制度設計讓猛禽成為守護農作物的天然盟友，也讓保育力量在農村土地上持續擴散，逐步形成人與自然共存共好的農業景觀。

屏東縣政府規劃海豐圳寮濕地作為草鴞棲地營造示範區。（屏東縣政府提供）

昕昌公司協助推動草鴞生態服務給付計畫，友善農地。（屏東縣政府提供）

