麻豆柚花大量盛開期延後 柚花追香半程馬拉松3/15清晨起跑

2026柚花追香半程馬拉松-麻豆場，沿線將經過多處柚園。（記者劉婉君攝）

受到氣候、去年颱風造成折損等因素影響，麻豆柚花目前僅部分陸續開花，大量盛開時間預計延後1至2週。邁入第7年的「柚花追香半程馬拉松-麻豆場」，約有1800人報名，將於週日（15日）清晨從紀安國小出發，沿線經過多處柚園，已可聞到柚花香。

「2026柚花追香半程馬拉松─麻豆場」分為21公里的老欉組、12公里青欉組及6公里柚花組，預計15日清晨6時30分起，分梯次鳴笛起跑，麻豆警分局將於當天上午在市道173線部分路段視情況實施交通管制或彈性封閉措施，沿線重要路口也會派員疏導車流，並配合主辦單位與工作人員進行交通引導，以降低活動對地方交通的影響。

麻豆區農會推廣部主任李坤益表示，每年3月中旬為麻豆柚花盛開期，麻豆文旦栽種總面積1000公頃左右，目前整體開花率約1成，預計大量盛開將延後至下週到月底左右，著果率則要等到5月小果期才比較能夠掌握。不過，收購10年樹齡以下柚花的作業仍照常在3月初即已展開。

李坤益說，柚花追香半程馬拉松參加人數逐年增加，路線都在麻豆區，沿線設有補給站，供應時令水果、滷味、柚子冰棒、柚子香腸、柚子爆米花、梅柚片等，完賽獎品還有麻油雞、茶葉蛋等、台糖冰棒等，當天並將頒發感謝狀向去年風災後曾協助清理柚園的志工代表致意。

往年3月中旬為麻豆柚花大量盛開的季節，今年預計延後1週至2週。（記者劉婉君攝）

