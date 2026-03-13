為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    愛犬失蹤竟被吃了！雲林2翁隨機抓狗宰食 累犯第6次被逮

    2026/03/13 15:16 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林2名70歲老翁涉嫌宰狗食用，防疫所及警方在現場只剩下鐵籠。（雲林縣府提供）

    雲林2名70歲老翁涉嫌宰狗食用，防疫所及警方在現場只剩下鐵籠。（雲林縣府提供）

    雲林虎尾警分局會同雲林動植物防疫所查獲違規宰狗案件，逮捕2名70多歲吳姓男子，2人都坦承殺狗食用，其中負責宰殺吳男是累犯，這次已第6次被逮，全案依違反《動物保護法》送辦。

    防疫所表示，元長有民眾家中飼養的狗不見，懷疑是遭人捕捉並宰殺，向轄區派出所報案，防疫所接獲警方通報啟動調查，根據報案民眾提供的資料及調閱周邊監視器，鎖定72歲吳嫌、71歲吳男涉嫌共同犯案。

    防疫所指出，經過查訪及約談，2人坦承犯案，由一人負責載運、一人負責宰殺，2人是隨機捕捉2隻狗，都已宰殺，狗肉都已吃下肚。現場找不到狗隻屠體、骨頭。

    據指出，負責宰殺的吳嫌是累犯，2004至2006年曾犯3案，2013年又犯案被判刑3個月、2022年再犯防疫所處以最重裁罰25萬元罰鍰，沒想到仍不知悔改今年3月又犯案。

    防疫所表示，《動物保護法》第12條規定，任何人不得宰殺犬、貓，違反者可處2年以下有期徒刑或拘役，全案由警方併案報請檢察官依法偵辦。

    防疫所強調，縣府對任何殘害動物之行為均採零容忍態度，也呼籲民眾若發現疑似虐待動物或傷害犬貓情形，應即時向轄區派出所或撥打縣民服務專線1999通報。

