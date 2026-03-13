2月新生兒創新低 石崇良批藍白卡預算：少子女化對策2.0難推

衛福部長石崇良直言，原本規劃推出的「少子女化對策2.0」，因立法院尚未審查預算，影響政策推動。（記者邱芷柔攝）

台灣出生數持續探底，內政部最新統計，今年2月全台新生兒僅6523人，首度跌破7千人大關，創下史上單月最低紀錄。衛福部長石崇良今（13日）坦言，今年1、2月出生數「非常低迷」，行政院長已召集相關部會討論，未來將提出新的政策方案，不過他也提到，原本規劃推出的「少子女化對策2.0」，因立法院尚未審查預算，影響政策推動。

內政部日前公布最新人口統計，今年2月出生數僅6523人，較1月減少2200人，也比去年同期減少3884人，首度跌破7千人，刷新單月最低紀錄。全台總人口數則降至2328萬273人，較去年同期減少10萬4341人，較1月再減8772人，人口已連續26個月呈現負成長。

請繼續往下閱讀...

少子化趨勢持續惡化，婦產科醫學會也推估，若出生數持續低迷，今年全年新生兒人數恐只剩約8萬人，人口結構壓力持續加重。

石崇良今天下午出席「2026台灣生技醫療論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，出生率偏低一直被視為國安問題，行政院目前已有「少子女化對策行動計畫」，原本今年也規劃推出2.0版本，但因立法院尚未審查相關預算，部分政策項目目前仍無法推動。

他指出，看到今年1、2月出生數仍然非常低迷、沒有起色，行政院長已召集相關部會討論，未來可能會提出新的方案向社會說明，但目前尚未確定推出時程，「會盡快處理」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法